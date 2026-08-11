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DDXX: EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF

28.52 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDXX за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.52, а максимальная — 28.52.

Следите за динамикой EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDXX сегодня?

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) сегодня оценивается на уровне 28.52. Инструмент торгуется в пределах 28.52 - 28.52, вчерашнее закрытие составило 28.55, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDXX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF?

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF в настоящее время оценивается в 28.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.63% и USD. Отслеживайте движения DDXX на графике в реальном времени.

Как купить акции DDXX?

Вы можете купить акции EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) по текущей цене 28.52. Ордера обычно размещаются около 28.52 или 28.82, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDXX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDXX?

Инвестирование в EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF предполагает учет годового диапазона 24.15 - 28.61 и текущей цены 28.52. Многие сравнивают -0.31% и 6.30% перед размещением ордеров на 28.52 или 28.82. Изучайте ежедневные изменения цены DDXX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) за последний год составила 28.61. Акции заметно колебались в пределах 24.15 - 28.61, сравнение с 28.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) за год составила 24.15. Сравнение с текущими 28.52 и 24.15 - 28.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDXX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDXX?

В прошлом EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.55 и 13.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.52 28.52
Годовой диапазон
24.15 28.61
Предыдущее закрытие
28.55
Open
28.52
Bid
28.52
Ask
28.82
Low
28.52
High
28.52
Объем
1
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
-0.31%
6-месячное изменение
6.30%
Годовое изменение
13.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%