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DDXX: EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF
Курс DDXX за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.52, а максимальная — 28.52.
Следите за динамикой EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDXX сегодня?
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) сегодня оценивается на уровне 28.52. Инструмент торгуется в пределах 28.52 - 28.52, вчерашнее закрытие составило 28.55, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDXX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF?
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF в настоящее время оценивается в 28.52. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.63% и USD. Отслеживайте движения DDXX на графике в реальном времени.
Как купить акции DDXX?
Вы можете купить акции EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) по текущей цене 28.52. Ордера обычно размещаются около 28.52 или 28.82, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDXX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDXX?
Инвестирование в EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF предполагает учет годового диапазона 24.15 - 28.61 и текущей цены 28.52. Многие сравнивают -0.31% и 6.30% перед размещением ордеров на 28.52 или 28.82. Изучайте ежедневные изменения цены DDXX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF?
Самая высокая цена EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) за последний год составила 28.61. Акции заметно колебались в пределах 24.15 - 28.61, сравнение с 28.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF?
Самая низкая цена EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF (DDXX) за год составила 24.15. Сравнение с текущими 28.52 и 24.15 - 28.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDXX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDXX?
В прошлом EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.55 и 13.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.55
- Open
- 28.52
- Bid
- 28.52
- Ask
- 28.82
- Low
- 28.52
- High
- 28.52
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- 6.30%
- Годовое изменение
- 13.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%