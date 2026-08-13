DDXX: EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF
今日DDXX汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点28.67和高点28.67进行交易。
关注EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DDXX股票今天的价格是多少？
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票今天的定价为28.67。它在28.67 - 28.67范围内交易，昨天的收盘价为28.52，交易量达到1。DDXX的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF目前的价值为28.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.22%和USD。实时查看图表以跟踪DDXX走势。
如何购买DDXX股票？
您可以以28.67的当前价格购买EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票。订单通常设置在28.67或28.97附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DDXX的实时图表更新。
如何投资DDXX股票？
投资EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF需要考虑年度范围24.15 - 28.67和当前价格28.67。许多人在以28.67或28.97下订单之前，会比较0.21%和。实时查看DDXX价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF的最高价格是28.67。在24.15 - 28.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF的绩效。
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF（DDXX）的最低价格为24.15。将其与当前的28.67和24.15 - 28.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDXX股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.52和14.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.52
- 开盘价
- 28.67
- 卖价
- 28.67
- 买价
- 28.97
- 最低价
- 28.67
- 最高价
- 28.67
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.53%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- 6.86%
- 年变化
- 14.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%