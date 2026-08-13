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DDXX: EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF

28.67 USD 0.15 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDXX汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点28.67和高点28.67进行交易。

关注EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDXX股票今天的价格是多少？

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票今天的定价为28.67。它在28.67 - 28.67范围内交易，昨天的收盘价为28.52，交易量达到1。DDXX的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF目前的价值为28.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.22%和USD。实时查看图表以跟踪DDXX走势。

如何购买DDXX股票？

您可以以28.67的当前价格购买EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票。订单通常设置在28.67或28.97附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DDXX的实时图表更新。

如何投资DDXX股票？

投资EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF需要考虑年度范围24.15 - 28.67和当前价格28.67。许多人在以28.67或28.97下订单之前，会比较0.21%和。实时查看DDXX价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF的最高价格是28.67。在24.15 - 28.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF的绩效。

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF（DDXX）的最低价格为24.15。将其与当前的28.67和24.15 - 28.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDXX股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.52和14.22%中可见。

日范围
28.67 28.67
年范围
24.15 28.67
前一天收盘价
28.52
开盘价
28.67
卖价
28.67
买价
28.97
最低价
28.67
最高价
28.67
交易量
1
日变化
0.53%
月变化
0.21%
6个月变化
6.86%
年变化
14.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%