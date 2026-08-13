DDXX股票今天的价格是多少？ EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票今天的定价为28.67。它在28.67 - 28.67范围内交易，昨天的收盘价为28.52，交易量达到1。DDXX的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票是否支付股息？ EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF目前的价值为28.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.22%和USD。实时查看图表以跟踪DDXX走势。

如何购买DDXX股票？ 您可以以28.67的当前价格购买EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票。订单通常设置在28.67或28.97附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DDXX的实时图表更新。

如何投资DDXX股票？ 投资EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF需要考虑年度范围24.15 - 28.67和当前价格28.67。许多人在以28.67或28.97下订单之前，会比较0.21%和。实时查看DDXX价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF的最高价格是28.67。在24.15 - 28.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF的绩效。

EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF股票的最低价格是多少？ EA Series Trust - Defined Duration 20 ETF（DDXX）的最低价格为24.15。将其与当前的28.67和24.15 - 28.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。