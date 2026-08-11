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DDX: Defined Duration 10 ETF

25.36 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDX за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.37.

Следите за динамикой Defined Duration 10 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDX сегодня?

Defined Duration 10 ETF (DDX) сегодня оценивается на уровне 25.36. Инструмент торгуется в пределах 25.34 - 25.37, вчерашнее закрытие составило 25.37, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defined Duration 10 ETF?

Defined Duration 10 ETF в настоящее время оценивается в 25.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.18% и USD. Отслеживайте движения DDX на графике в реальном времени.

Как купить акции DDX?

Вы можете купить акции Defined Duration 10 ETF (DDX) по текущей цене 25.36. Ордера обычно размещаются около 25.36 или 25.66, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDX?

Инвестирование в Defined Duration 10 ETF предполагает учет годового диапазона 23.96 - 25.48 и текущей цены 25.36. Многие сравнивают 0.04% и 1.24% перед размещением ордеров на 25.36 или 25.66. Изучайте ежедневные изменения цены DDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defined Duration 10 ETF?

Самая высокая цена Defined Duration 10 ETF (DDX) за последний год составила 25.48. Акции заметно колебались в пределах 23.96 - 25.48, сравнение с 25.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defined Duration 10 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defined Duration 10 ETF?

Самая низкая цена Defined Duration 10 ETF (DDX) за год составила 23.96. Сравнение с текущими 25.36 и 23.96 - 25.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDX?

В прошлом Defined Duration 10 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.37 и 5.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.34 25.37
Годовой диапазон
23.96 25.48
Предыдущее закрытие
25.37
Open
25.36
Bid
25.36
Ask
25.66
Low
25.34
High
25.37
Объем
21
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
1.24%
Годовое изменение
5.18%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%