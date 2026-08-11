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DDX: Defined Duration 10 ETF
Курс DDX за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.34, а максимальная — 25.37.
Следите за динамикой Defined Duration 10 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDX сегодня?
Defined Duration 10 ETF (DDX) сегодня оценивается на уровне 25.36. Инструмент торгуется в пределах 25.34 - 25.37, вчерашнее закрытие составило 25.37, а торговый объем достиг 21. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defined Duration 10 ETF?
Defined Duration 10 ETF в настоящее время оценивается в 25.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.18% и USD. Отслеживайте движения DDX на графике в реальном времени.
Как купить акции DDX?
Вы можете купить акции Defined Duration 10 ETF (DDX) по текущей цене 25.36. Ордера обычно размещаются около 25.36 или 25.66, тогда как 21 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDX?
Инвестирование в Defined Duration 10 ETF предполагает учет годового диапазона 23.96 - 25.48 и текущей цены 25.36. Многие сравнивают 0.04% и 1.24% перед размещением ордеров на 25.36 или 25.66. Изучайте ежедневные изменения цены DDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defined Duration 10 ETF?
Самая высокая цена Defined Duration 10 ETF (DDX) за последний год составила 25.48. Акции заметно колебались в пределах 23.96 - 25.48, сравнение с 25.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defined Duration 10 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defined Duration 10 ETF?
Самая низкая цена Defined Duration 10 ETF (DDX) за год составила 23.96. Сравнение с текущими 25.36 и 23.96 - 25.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDX?
В прошлом Defined Duration 10 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.37 и 5.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.37
- Open
- 25.36
- Bid
- 25.36
- Ask
- 25.66
- Low
- 25.34
- High
- 25.37
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- 1.24%
- Годовое изменение
- 5.18%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%