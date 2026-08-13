DDX: Defined Duration 10 ETF
今日DDX汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.35和高点25.38进行交易。
关注Defined Duration 10 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDX股票今天的价格是多少？
Defined Duration 10 ETF股票今天的定价为25.35。它在25.35 - 25.38范围内交易，昨天的收盘价为25.36，交易量达到2。DDX的实时价格图表显示了这些更新。
Defined Duration 10 ETF股票是否支付股息？
Defined Duration 10 ETF目前的价值为25.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.14%和USD。实时查看图表以跟踪DDX走势。
如何购买DDX股票？
您可以以25.35的当前价格购买Defined Duration 10 ETF股票。订单通常设置在25.35或25.65附近，而2和-0.12%显示市场活动。立即关注DDX的实时图表更新。
如何投资DDX股票？
投资Defined Duration 10 ETF需要考虑年度范围23.96 - 25.48和当前价格25.35。许多人在以25.35或25.65下订单之前，会比较0.00%和。实时查看DDX价格图表，了解每日变化。
Defined Duration 10 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defined Duration 10 ETF的最高价格是25.48。在23.96 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defined Duration 10 ETF的绩效。
Defined Duration 10 ETF股票的最低价格是多少？
Defined Duration 10 ETF（DDX）的最低价格为23.96。将其与当前的25.35和23.96 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDX股票是什么时候拆分的？
Defined Duration 10 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.36和5.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.36
- 开盘价
- 25.38
- 卖价
- 25.35
- 买价
- 25.65
- 最低价
- 25.35
- 最高价
- 25.38
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.20%
- 年变化
- 5.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%