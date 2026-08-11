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DDV: EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF
Курс DDV за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.42, а максимальная — 25.46.
Следите за динамикой EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDV сегодня?
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) сегодня оценивается на уровне 25.43. Инструмент торгуется в пределах 25.42 - 25.46, вчерашнее закрытие составило 25.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF?
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF в настоящее время оценивается в 25.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения DDV на графике в реальном времени.
Как купить акции DDV?
Вы можете купить акции EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) по текущей цене 25.43. Ордера обычно размещаются около 25.43 или 25.73, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDV?
Инвестирование в EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF предполагает учет годового диапазона 24.86 - 25.55 и текущей цены 25.43. Многие сравнивают -0.08% и -0.18% перед размещением ордеров на 25.43 или 25.73. Изучайте ежедневные изменения цены DDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF?
Самая высокая цена EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 25.55, сравнение с 25.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF?
Самая низкая цена EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 25.43 и 24.86 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDV?
В прошлом EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.47 и 1.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.47
- Open
- 25.42
- Bid
- 25.43
- Ask
- 25.73
- Low
- 25.42
- High
- 25.46
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- -0.08%
- 6-месячное изменение
- -0.18%
- Годовое изменение
- 1.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%