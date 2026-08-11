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DDV: EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF

25.43 USD 0.04 (0.16%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDV за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.42, а максимальная — 25.46.

Следите за динамикой EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDV сегодня?

EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) сегодня оценивается на уровне 25.43. Инструмент торгуется в пределах 25.42 - 25.46, вчерашнее закрытие составило 25.47, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF?

EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF в настоящее время оценивается в 25.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.60% и USD. Отслеживайте движения DDV на графике в реальном времени.

Как купить акции DDV?

Вы можете купить акции EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) по текущей цене 25.43. Ордера обычно размещаются около 25.43 или 25.73, тогда как 4 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDV?

Инвестирование в EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF предполагает учет годового диапазона 24.86 - 25.55 и текущей цены 25.43. Многие сравнивают -0.08% и -0.18% перед размещением ордеров на 25.43 или 25.73. Изучайте ежедневные изменения цены DDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) за последний год составила 25.55. Акции заметно колебались в пределах 24.86 - 25.55, сравнение с 25.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF (DDV) за год составила 24.86. Сравнение с текущими 25.43 и 24.86 - 25.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDV?

В прошлом EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.47 и 1.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.42 25.46
Годовой диапазон
24.86 25.55
Предыдущее закрытие
25.47
Open
25.42
Bid
25.43
Ask
25.73
Low
25.42
High
25.46
Объем
4
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
-0.08%
6-месячное изменение
-0.18%
Годовое изменение
1.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%