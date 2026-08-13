DDV: EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF
今日DDV汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.45和高点25.47进行交易。
关注EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDV股票今天的价格是多少？
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF股票今天的定价为25.45。它在25.45 - 25.47范围内交易，昨天的收盘价为25.43，交易量达到2。DDV的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF目前的价值为25.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.68%和USD。实时查看图表以跟踪DDV走势。
如何购买DDV股票？
您可以以25.45的当前价格购买EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF股票。订单通常设置在25.45或25.75附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注DDV的实时图表更新。
如何投资DDV股票？
投资EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF需要考虑年度范围24.86 - 25.55和当前价格25.45。许多人在以25.45或25.75下订单之前，会比较0.00%和。实时查看DDV价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF的最高价格是25.55。在24.86 - 25.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF的绩效。
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF（DDV）的最低价格为24.86。将其与当前的25.45和24.86 - 25.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDV股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust - Defined Duration 5 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.43和1.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.43
- 开盘价
- 25.47
- 卖价
- 25.45
- 买价
- 25.75
- 最低价
- 25.45
- 最高价
- 25.47
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -0.10%
- 年变化
- 1.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%