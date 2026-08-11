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DDTL: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
Курс DDTL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.37, а максимальная — 22.48.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDTL сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) сегодня оценивается на уровне 22.48. Инструмент торгуется в пределах 22.37 - 22.48, вчерашнее закрытие составило 22.38, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 22.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.17% и USD. Отслеживайте движения DDTL на графике в реальном времени.
Как купить акции DDTL?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) по текущей цене 22.48. Ордера обычно размещаются около 22.48 или 22.78, тогда как 3 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDTL?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 20.01 - 22.48 и текущей цены 22.48. Многие сравнивают 1.44% и 6.84% перед размещением ордеров на 22.48 или 22.78. Изучайте ежедневные изменения цены DDTL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) за последний год составила 22.48. Акции заметно колебались в пределах 20.01 - 22.48, сравнение с 22.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) за год составила 20.01. Сравнение с текущими 22.48 и 20.01 - 22.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDTL?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.38 и 12.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.38
- Open
- 22.37
- Bid
- 22.48
- Ask
- 22.78
- Low
- 22.37
- High
- 22.48
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.45%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 6.84%
- Годовое изменение
- 12.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%