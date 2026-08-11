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DDTL: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July

22.48 USD 0.10 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDTL за сегодня изменился на 0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.37, а максимальная — 22.48.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDTL сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) сегодня оценивается на уровне 22.48. Инструмент торгуется в пределах 22.37 - 22.48, вчерашнее закрытие составило 22.38, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 22.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.17% и USD. Отслеживайте движения DDTL на графике в реальном времени.

Как купить акции DDTL?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) по текущей цене 22.48. Ордера обычно размещаются около 22.48 или 22.78, тогда как 3 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDTL?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 20.01 - 22.48 и текущей цены 22.48. Многие сравнивают 1.44% и 6.84% перед размещением ордеров на 22.48 или 22.78. Изучайте ежедневные изменения цены DDTL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) за последний год составила 22.48. Акции заметно колебались в пределах 20.01 - 22.48, сравнение с 22.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) за год составила 20.01. Сравнение с текущими 22.48 и 20.01 - 22.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDTL?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.38 и 12.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.37 22.48
Годовой диапазон
20.01 22.48
Предыдущее закрытие
22.38
Open
22.37
Bid
22.48
Ask
22.78
Low
22.37
High
22.48
Объем
3
Дневное изменение
0.45%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
6.84%
Годовое изменение
12.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%