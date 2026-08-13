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DDTL: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July

22.35 USD 0.13 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDTL汇率已更改-0.58%。当日，交易品种以低点22.35和高点22.44进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDTL股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July股票今天的定价为22.35。它在22.35 - 22.44范围内交易，昨天的收盘价为22.48，交易量达到10。DDTL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July目前的价值为22.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.52%和USD。实时查看图表以跟踪DDTL走势。

如何购买DDTL股票？

您可以以22.35的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July股票。订单通常设置在22.35或22.65附近，而10和-0.40%显示市场活动。立即关注DDTL的实时图表更新。

如何投资DDTL股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July需要考虑年度范围20.01 - 22.48和当前价格22.35。许多人在以22.35或22.65下订单之前，会比较0.86%和。实时查看DDTL价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July的最高价格是22.48。在20.01 - 22.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July（DDTL）的最低价格为20.01。将其与当前的22.35和20.01 - 22.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDTL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDTL股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.48和11.52%中可见。

日范围
22.35 22.44
年范围
20.01 22.48
前一天收盘价
22.48
开盘价
22.44
卖价
22.35
买价
22.65
最低价
22.35
最高价
22.44
交易量
10
日变化
-0.58%
月变化
0.86%
6个月变化
6.23%
年变化
11.52%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%