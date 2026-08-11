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DDTF: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

20.60 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDTF за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.58, а максимальная — 20.62.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDTF сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах 20.58 - 20.62, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.07% и USD. Отслеживайте движения DDTF на графике в реальном времени.

Как купить акции DDTF?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 3 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDTF?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 18.32 - 20.62 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 1.03% и 7.21% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены DDTF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) за последний год составила 20.62. Акции заметно колебались в пределах 18.32 - 20.62, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) за год составила 18.32. Сравнение с текущими 20.60 и 18.32 - 20.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDTF?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и 7.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.58 20.62
Годовой диапазон
18.32 20.62
Предыдущее закрытие
20.61
Open
20.58
Bid
20.60
Ask
20.90
Low
20.58
High
20.62
Объем
3
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
1.03%
6-месячное изменение
7.21%
Годовое изменение
7.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%