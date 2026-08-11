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DDTF: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February
Курс DDTF за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.58, а максимальная — 20.62.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDTF сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) сегодня оценивается на уровне 20.60. Инструмент торгуется в пределах 20.58 - 20.62, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 20.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.07% и USD. Отслеживайте движения DDTF на графике в реальном времени.
Как купить акции DDTF?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) по текущей цене 20.60. Ордера обычно размещаются около 20.60 или 20.90, тогда как 3 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDTF?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 18.32 - 20.62 и текущей цены 20.60. Многие сравнивают 1.03% и 7.21% перед размещением ордеров на 20.60 или 20.90. Изучайте ежедневные изменения цены DDTF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) за последний год составила 20.62. Акции заметно колебались в пределах 18.32 - 20.62, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February (DDTF) за год составила 18.32. Сравнение с текущими 20.60 и 18.32 - 20.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDTF?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и 7.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.61
- Open
- 20.58
- Bid
- 20.60
- Ask
- 20.90
- Low
- 20.58
- High
- 20.62
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- 7.21%
- Годовое изменение
- 7.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%