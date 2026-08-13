DDTF: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February
今日DDTF汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.58和高点20.62进行交易。
关注Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDTF股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票今天的定价为20.58。它在20.58 - 20.62范围内交易，昨天的收盘价为20.60，交易量达到3。DDTF的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票是否支付股息？
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February目前的价值为20.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.96%和USD。实时查看图表以跟踪DDTF走势。
如何购买DDTF股票？
您可以以20.58的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票。订单通常设置在20.58或20.88附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注DDTF的实时图表更新。
如何投资DDTF股票？
投资Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February需要考虑年度范围18.32 - 20.62和当前价格20.58。许多人在以20.58或20.88下订单之前，会比较0.93%和。实时查看DDTF价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February的最高价格是20.62。在18.32 - 20.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February的绩效。
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February（DDTF）的最低价格为18.32。将其与当前的20.58和18.32 - 20.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDTF股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.60和6.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.60
- 开盘价
- 20.58
- 卖价
- 20.58
- 买价
- 20.88
- 最低价
- 20.58
- 最高价
- 20.62
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.93%
- 6个月变化
- 7.10%
- 年变化
- 6.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%