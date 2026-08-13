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DDTF: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February

20.58 USD 0.02 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDTF汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点20.58和高点20.62进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDTF股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票今天的定价为20.58。它在20.58 - 20.62范围内交易，昨天的收盘价为20.60，交易量达到3。DDTF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February目前的价值为20.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.96%和USD。实时查看图表以跟踪DDTF走势。

如何购买DDTF股票？

您可以以20.58的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票。订单通常设置在20.58或20.88附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注DDTF的实时图表更新。

如何投资DDTF股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February需要考虑年度范围18.32 - 20.62和当前价格20.58。许多人在以20.58或20.88下订单之前，会比较0.93%和。实时查看DDTF价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February的最高价格是20.62。在18.32 - 20.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February（DDTF）的最低价格为18.32。将其与当前的20.58和18.32 - 20.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDTF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDTF股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.60和6.96%中可见。

日范围
20.58 20.62
年范围
18.32 20.62
前一天收盘价
20.60
开盘价
20.58
卖价
20.58
买价
20.88
最低价
20.58
最高价
20.62
交易量
3
日变化
-0.10%
月变化
0.93%
6个月变化
7.10%
年变化
6.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%