Курс DDNQ за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.77, а максимальная — 20.84.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.