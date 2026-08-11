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DDNQ: Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

20.81 USD 0.03 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDNQ за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.77, а максимальная — 20.84.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDNQ сегодня?

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) сегодня оценивается на уровне 20.81. Инструмент торгуется в пределах 20.77 - 20.84, вчерашнее закрытие составило 20.78, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDNQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 20.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.05% и USD. Отслеживайте движения DDNQ на графике в реальном времени.

Как купить акции DDNQ?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) по текущей цене 20.81. Ордера обычно размещаются около 20.81 или 21.11, тогда как 5 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDNQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDNQ?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 18.36 - 20.84 и текущей цены 20.81. Многие сравнивают 2.51% и 5.69% перед размещением ордеров на 20.81 или 21.11. Изучайте ежедневные изменения цены DDNQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) за последний год составила 20.84. Акции заметно колебались в пределах 18.36 - 20.84, сравнение с 20.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) за год составила 18.36. Сравнение с текущими 20.81 и 18.36 - 20.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDNQ?

В прошлом Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.78 и 5.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.77 20.84
Годовой диапазон
18.36 20.84
Предыдущее закрытие
20.78
Open
20.84
Bid
20.81
Ask
21.11
Low
20.77
High
20.84
Объем
5
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
2.51%
6-месячное изменение
5.69%
Годовое изменение
5.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%