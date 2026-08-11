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DDNQ: Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
Курс DDNQ за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.77, а максимальная — 20.84.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDNQ сегодня?
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) сегодня оценивается на уровне 20.81. Инструмент торгуется в пределах 20.77 - 20.84, вчерашнее закрытие составило 20.78, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDNQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 20.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.05% и USD. Отслеживайте движения DDNQ на графике в реальном времени.
Как купить акции DDNQ?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) по текущей цене 20.81. Ордера обычно размещаются около 20.81 или 21.11, тогда как 5 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDNQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDNQ?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 18.36 - 20.84 и текущей цены 20.81. Многие сравнивают 2.51% и 5.69% перед размещением ордеров на 20.81 или 21.11. Изучайте ежедневные изменения цены DDNQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) за последний год составила 20.84. Акции заметно колебались в пределах 18.36 - 20.84, сравнение с 20.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDNQ) за год составила 18.36. Сравнение с текущими 20.81 и 18.36 - 20.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDNQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDNQ?
В прошлом Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.78 и 5.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.78
- Open
- 20.84
- Bid
- 20.81
- Ask
- 21.11
- Low
- 20.77
- High
- 20.84
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 5.69%
- Годовое изменение
- 5.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%