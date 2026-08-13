DDNQ股票今天的价格是多少？ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为20.73。它在20.72 - 20.79范围内交易，昨天的收盘价为20.81，交易量达到27。DDNQ的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为20.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.64%和USD。实时查看图表以跟踪DDNQ走势。

如何购买DDNQ股票？ 您可以以20.73的当前价格购买Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在20.73或21.03附近，而27和-0.19%显示市场活动。立即关注DDNQ的实时图表更新。

如何投资DDNQ股票？ 投资Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围18.36 - 20.84和当前价格20.73。许多人在以20.73或21.03下订单之前，会比较2.12%和。实时查看DDNQ价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是20.84。在18.36 - 20.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly的绩效。

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？ Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly（DDNQ）的最低价格为18.36。将其与当前的20.73和18.36 - 20.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。