DDNQ: Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
今日DDNQ汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点20.72和高点20.79进行交易。
关注Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDNQ股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为20.73。它在20.72 - 20.79范围内交易，昨天的收盘价为20.81，交易量达到27。DDNQ的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为20.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.64%和USD。实时查看图表以跟踪DDNQ走势。
如何购买DDNQ股票？
您可以以20.73的当前价格购买Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在20.73或21.03附近，而27和-0.19%显示市场活动。立即关注DDNQ的实时图表更新。
如何投资DDNQ股票？
投资Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围18.36 - 20.84和当前价格20.73。许多人在以20.73或21.03下订单之前，会比较2.12%和。实时查看DDNQ价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是20.84。在18.36 - 20.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly的绩效。
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly（DDNQ）的最低价格为18.36。将其与当前的20.73和18.36 - 20.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDNQ股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.81和4.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.81
- 开盘价
- 20.77
- 卖价
- 20.73
- 买价
- 21.03
- 最低价
- 20.72
- 最高价
- 20.79
- 交易量
- 27
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 2.12%
- 6个月变化
- 5.28%
- 年变化
- 4.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%