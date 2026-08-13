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DDNQ: Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

20.73 USD 0.08 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDNQ汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点20.72和高点20.79进行交易。

关注Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDNQ股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为20.73。它在20.72 - 20.79范围内交易，昨天的收盘价为20.81，交易量达到27。DDNQ的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为20.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.64%和USD。实时查看图表以跟踪DDNQ走势。

如何购买DDNQ股票？

您可以以20.73的当前价格购买Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在20.73或21.03附近，而27和-0.19%显示市场活动。立即关注DDNQ的实时图表更新。

如何投资DDNQ股票？

投资Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围18.36 - 20.84和当前价格20.73。许多人在以20.73或21.03下订单之前，会比较2.12%和。实时查看DDNQ价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是20.84。在18.36 - 20.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly的绩效。

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly（DDNQ）的最低价格为18.36。将其与当前的20.73和18.36 - 20.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDNQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDNQ股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.81和4.64%中可见。

日范围
20.72 20.79
年范围
18.36 20.84
前一天收盘价
20.81
开盘价
20.77
卖价
20.73
买价
21.03
最低价
20.72
最高价
20.79
交易量
27
日变化
-0.38%
月变化
2.12%
6个月变化
5.28%
年变化
4.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%