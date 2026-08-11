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DDFN: Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November

20.34 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDFN за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.34, а максимальная — 20.37.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDFN сегодня?

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) сегодня оценивается на уровне 20.34. Инструмент торгуется в пределах 20.34 - 20.37, вчерашнее закрытие составило 20.36, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November?

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 20.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.88% и USD. Отслеживайте движения DDFN на графике в реальном времени.

Как купить акции DDFN?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) по текущей цене 20.34. Ордера обычно размещаются около 20.34 или 20.64, тогда как 12 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDFN?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 18.70 - 20.40 и текущей цены 20.34. Многие сравнивают 0.35% и 5.33% перед размещением ордеров на 20.34 или 20.64. Изучайте ежедневные изменения цены DDFN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) за последний год составила 20.40. Акции заметно колебались в пределах 18.70 - 20.40, сравнение с 20.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) за год составила 18.70. Сравнение с текущими 20.34 и 18.70 - 20.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDFN?

В прошлом Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.36 и 6.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.34 20.37
Годовой диапазон
18.70 20.40
Предыдущее закрытие
20.36
Open
20.34
Bid
20.34
Ask
20.64
Low
20.34
High
20.37
Объем
12
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.35%
6-месячное изменение
5.33%
Годовое изменение
6.88%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%