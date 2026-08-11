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DDFN: Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
Курс DDFN за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.34, а максимальная — 20.37.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
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- H4
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDFN сегодня?
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) сегодня оценивается на уровне 20.34. Инструмент торгуется в пределах 20.34 - 20.37, вчерашнее закрытие составило 20.36, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November?
Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 20.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.88% и USD. Отслеживайте движения DDFN на графике в реальном времени.
Как купить акции DDFN?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) по текущей цене 20.34. Ордера обычно размещаются около 20.34 или 20.64, тогда как 12 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDFN?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 18.70 - 20.40 и текущей цены 20.34. Многие сравнивают 0.35% и 5.33% перед размещением ордеров на 20.34 или 20.64. Изучайте ежедневные изменения цены DDFN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) за последний год составила 20.40. Акции заметно колебались в пределах 18.70 - 20.40, сравнение с 20.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November (DDFN) за год составила 18.70. Сравнение с текущими 20.34 и 18.70 - 20.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDFN?
В прошлом Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.36 и 6.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.36
- Open
- 20.34
- Bid
- 20.34
- Ask
- 20.64
- Low
- 20.34
- High
- 20.37
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.35%
- 6-месячное изменение
- 5.33%
- Годовое изменение
- 6.88%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%