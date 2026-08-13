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DDFN: Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November

20.37 USD 0.03 (0.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDFN汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点20.34和高点20.38进行交易。

关注Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDFN股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November股票今天的定价为20.37。它在20.34 - 20.38范围内交易，昨天的收盘价为20.34，交易量达到8。DDFN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November目前的价值为20.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.04%和USD。实时查看图表以跟踪DDFN走势。

如何购买DDFN股票？

您可以以20.37的当前价格购买Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November股票。订单通常设置在20.37或20.67附近，而8和0.05%显示市场活动。立即关注DDFN的实时图表更新。

如何投资DDFN股票？

投资Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November需要考虑年度范围18.70 - 20.40和当前价格20.37。许多人在以20.37或20.67下订单之前，会比较0.49%和。实时查看DDFN价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November的最高价格是20.40。在18.70 - 20.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November的绩效。

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November（DDFN）的最低价格为18.70。将其与当前的20.37和18.70 - 20.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDFN股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.34和7.04%中可见。

日范围
20.34 20.38
年范围
18.70 20.40
前一天收盘价
20.34
开盘价
20.36
卖价
20.37
买价
20.67
最低价
20.34
最高价
20.38
交易量
8
日变化
0.15%
月变化
0.49%
6个月变化
5.49%
年变化
7.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%