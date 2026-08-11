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DDFL: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July

21.56 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDFL за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.51, а максимальная — 21.58.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDFL сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) сегодня оценивается на уровне 21.56. Инструмент торгуется в пределах 21.51 - 21.58, вчерашнее закрытие составило 21.57, а торговый объем достиг 106. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 21.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.31% и USD. Отслеживайте движения DDFL на графике в реальном времени.

Как купить акции DDFL?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) по текущей цене 21.56. Ордера обычно размещаются около 21.56 или 21.86, тогда как 106 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDFL?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 19.88 - 21.58 и текущей цены 21.56. Многие сравнивают 1.08% и 4.61% перед размещением ордеров на 21.56 или 21.86. Изучайте ежедневные изменения цены DDFL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) за последний год составила 21.58. Акции заметно колебались в пределах 19.88 - 21.58, сравнение с 21.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) за год составила 19.88. Сравнение с текущими 21.56 и 19.88 - 21.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDFL?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.57 и 8.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.51 21.58
Годовой диапазон
19.88 21.58
Предыдущее закрытие
21.57
Open
21.58
Bid
21.56
Ask
21.86
Low
21.51
High
21.58
Объем
106
Дневное изменение
-0.05%
Месячное изменение
1.08%
6-месячное изменение
4.61%
Годовое изменение
8.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%