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DDFL: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
Курс DDFL за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.51, а максимальная — 21.58.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDFL сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) сегодня оценивается на уровне 21.56. Инструмент торгуется в пределах 21.51 - 21.58, вчерашнее закрытие составило 21.57, а торговый объем достиг 106. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 21.56. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.31% и USD. Отслеживайте движения DDFL на графике в реальном времени.
Как купить акции DDFL?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) по текущей цене 21.56. Ордера обычно размещаются около 21.56 или 21.86, тогда как 106 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDFL?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 19.88 - 21.58 и текущей цены 21.56. Многие сравнивают 1.08% и 4.61% перед размещением ордеров на 21.56 или 21.86. Изучайте ежедневные изменения цены DDFL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) за последний год составила 21.58. Акции заметно колебались в пределах 19.88 - 21.58, сравнение с 21.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July (DDFL) за год составила 19.88. Сравнение с текущими 21.56 и 19.88 - 21.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDFL?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.57 и 8.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.57
- Open
- 21.58
- Bid
- 21.56
- Ask
- 21.86
- Low
- 21.51
- High
- 21.58
- Объем
- 106
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- 4.61%
- Годовое изменение
- 8.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%