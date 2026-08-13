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DDFL: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July

21.55 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDFL汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点21.51和高点21.57进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDFL股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票今天的定价为21.55。它在21.51 - 21.57范围内交易，昨天的收盘价为21.56，交易量达到23。DDFL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July目前的价值为21.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.26%和USD。实时查看图表以跟踪DDFL走势。

如何购买DDFL股票？

您可以以21.55的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票。订单通常设置在21.55或21.85附近，而23和0.19%显示市场活动。立即关注DDFL的实时图表更新。

如何投资DDFL股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July需要考虑年度范围19.88 - 21.58和当前价格21.55。许多人在以21.55或21.85下订单之前，会比较1.03%和。实时查看DDFL价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July的最高价格是21.58。在19.88 - 21.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July（DDFL）的最低价格为19.88。将其与当前的21.55和19.88 - 21.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDFL股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.56和8.26%中可见。

日范围
21.51 21.57
年范围
19.88 21.58
前一天收盘价
21.56
开盘价
21.51
卖价
21.55
买价
21.85
最低价
21.51
最高价
21.57
交易量
23
日变化
-0.05%
月变化
1.03%
6个月变化
4.56%
年变化
8.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%