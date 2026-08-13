DDFL: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
今日DDFL汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点21.51和高点21.57进行交易。
关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
DDFL股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票今天的定价为21.55。它在21.51 - 21.57范围内交易，昨天的收盘价为21.56，交易量达到23。DDFL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票是否支付股息？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July目前的价值为21.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.26%和USD。实时查看图表以跟踪DDFL走势。
如何购买DDFL股票？
您可以以21.55的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票。订单通常设置在21.55或21.85附近，而23和0.19%显示市场活动。立即关注DDFL的实时图表更新。
如何投资DDFL股票？
投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July需要考虑年度范围19.88 - 21.58和当前价格21.55。许多人在以21.55或21.85下订单之前，会比较1.03%和。实时查看DDFL价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July的最高价格是21.58。在19.88 - 21.58内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July的绩效。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July（DDFL）的最低价格为19.88。将其与当前的21.55和19.88 - 21.58进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDFL股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.56和8.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.56
- 开盘价
- 21.51
- 卖价
- 21.55
- 买价
- 21.85
- 最低价
- 21.51
- 最高价
- 21.57
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 1.03%
- 6个月变化
- 4.56%
- 年变化
- 8.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%