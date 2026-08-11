- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DDFJ: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
Курс DDFJ за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.96, а максимальная — 20.03.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDFJ сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) сегодня оценивается на уровне 19.96. Инструмент торгуется в пределах 19.96 - 20.03, вчерашнее закрытие составило 20.00, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 19.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения DDFJ на графике в реальном времени.
Как купить акции DDFJ?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) по текущей цене 19.96. Ордера обычно размещаются около 19.96 или 20.26, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDFJ?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 18.55 - 20.03 и текущей цены 19.96. Многие сравнивают 0.25% и 4.95% перед размещением ордеров на 19.96 или 20.26. Изучайте ежедневные изменения цены DDFJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) за последний год составила 20.03. Акции заметно колебались в пределах 18.55 - 20.03, сравнение с 20.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) за год составила 18.55. Сравнение с текущими 19.96 и 18.55 - 20.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDFJ?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.00 и 5.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.00
- Open
- 19.96
- Bid
- 19.96
- Ask
- 20.26
- Low
- 19.96
- High
- 20.03
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- 4.95%
- Годовое изменение
- 5.00%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%