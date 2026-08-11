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DDFJ: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

19.96 USD 0.04 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDFJ за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.96, а максимальная — 20.03.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDFJ сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) сегодня оценивается на уровне 19.96. Инструмент торгуется в пределах 19.96 - 20.03, вчерашнее закрытие составило 20.00, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 19.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения DDFJ на графике в реальном времени.

Как купить акции DDFJ?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) по текущей цене 19.96. Ордера обычно размещаются около 19.96 или 20.26, тогда как 19 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDFJ?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 18.55 - 20.03 и текущей цены 19.96. Многие сравнивают 0.25% и 4.95% перед размещением ордеров на 19.96 или 20.26. Изучайте ежедневные изменения цены DDFJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) за последний год составила 20.03. Акции заметно колебались в пределах 18.55 - 20.03, сравнение с 20.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January (DDFJ) за год составила 18.55. Сравнение с текущими 19.96 и 18.55 - 20.03 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDFJ?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.00 и 5.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.96 20.03
Годовой диапазон
18.55 20.03
Предыдущее закрытие
20.00
Open
19.96
Bid
19.96
Ask
20.26
Low
19.96
High
20.03
Объем
19
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
4.95%
Годовое изменение
5.00%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%