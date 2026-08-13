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DDFJ: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January

20.00 USD 0.04 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DDFJ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点19.96和高点20.04进行交易。

关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DDFJ股票今天的价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票今天的定价为20.00。它在19.96 - 20.04范围内交易，昨天的收盘价为19.96，交易量达到10。DDFJ的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票是否支付股息？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January目前的价值为20.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.21%和USD。实时查看图表以跟踪DDFJ走势。

如何购买DDFJ股票？

您可以以20.00的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票。订单通常设置在20.00或20.30附近，而10和0.20%显示市场活动。立即关注DDFJ的实时图表更新。

如何投资DDFJ股票？

投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January需要考虑年度范围18.55 - 20.04和当前价格20.00。许多人在以20.00或20.30下订单之前，会比较0.45%和。实时查看DDFJ价格图表，了解每日变化。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January的最高价格是20.04。在18.55 - 20.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January的绩效。

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January（DDFJ）的最低价格为18.55。将其与当前的20.00和18.55 - 20.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDFJ股票是什么时候拆分的？

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.96和5.21%中可见。

日范围
19.96 20.04
年范围
18.55 20.04
前一天收盘价
19.96
开盘价
19.96
卖价
20.00
买价
20.30
最低价
19.96
最高价
20.04
交易量
10
日变化
0.20%
月变化
0.45%
6个月变化
5.16%
年变化
5.21%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%