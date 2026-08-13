DDFJ: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
今日DDFJ汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点19.96和高点20.04进行交易。
关注Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DDFJ股票今天的价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票今天的定价为20.00。它在19.96 - 20.04范围内交易，昨天的收盘价为19.96，交易量达到10。DDFJ的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票是否支付股息？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January目前的价值为20.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.21%和USD。实时查看图表以跟踪DDFJ走势。
如何购买DDFJ股票？
您可以以20.00的当前价格购买Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票。订单通常设置在20.00或20.30附近，而10和0.20%显示市场活动。立即关注DDFJ的实时图表更新。
如何投资DDFJ股票？
投资Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January需要考虑年度范围18.55 - 20.04和当前价格20.00。许多人在以20.00或20.30下订单之前，会比较0.45%和。实时查看DDFJ价格图表，了解每日变化。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January的最高价格是20.04。在18.55 - 20.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January的绩效。
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January（DDFJ）的最低价格为18.55。将其与当前的20.00和18.55 - 20.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDFJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DDFJ股票是什么时候拆分的？
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.96和5.21%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.96
- 开盘价
- 19.96
- 卖价
- 20.00
- 买价
- 20.30
- 最低价
- 19.96
- 最高价
- 20.04
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- 5.16%
- 年变化
- 5.21%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%