- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DCX: Digital Currency X Technology Inc - Class A
Курс DCX за сегодня изменился на 4.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.90, а максимальная — 0.99.
Следите за динамикой Digital Currency X Technology Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DCX сегодня?
Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) сегодня оценивается на уровне 0.98. Инструмент торгуется в пределах 0.90 - 0.99, вчерашнее закрытие составило 0.94, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Currency X Technology Inc - Class A?
Digital Currency X Technology Inc - Class A в настоящее время оценивается в 0.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.07% и USD. Отслеживайте движения DCX на графике в реальном времени.
Как купить акции DCX?
Вы можете купить акции Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) по текущей цене 0.98. Ордера обычно размещаются около 0.98 или 1.28, тогда как 58 и 4.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DCX?
Инвестирование в Digital Currency X Technology Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 0.34 - 5.68 и текущей цены 0.98. Многие сравнивают -2.97% и -42.69% перед размещением ордеров на 0.98 или 1.28. Изучайте ежедневные изменения цены DCX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Digital Currency X Technology Inc - Class A?
Самая высокая цена Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) за последний год составила 5.68. Акции заметно колебались в пределах 0.34 - 5.68, сравнение с 0.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Currency X Technology Inc - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Digital Currency X Technology Inc - Class A?
Самая низкая цена Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) за год составила 0.34. Сравнение с текущими 0.98 и 0.34 - 5.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DCX?
В прошлом Digital Currency X Technology Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.94 и 18.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.94
- Open
- 0.94
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Low
- 0.90
- High
- 0.99
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- 4.26%
- Месячное изменение
- -2.97%
- 6-месячное изменение
- -42.69%
- Годовое изменение
- 18.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%