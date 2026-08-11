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DCX: Digital Currency X Technology Inc - Class A

0.98 USD 0.04 (4.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DCX за сегодня изменился на 4.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.90, а максимальная — 0.99.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DCX сегодня?

Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) сегодня оценивается на уровне 0.98. Инструмент торгуется в пределах 0.90 - 0.99, вчерашнее закрытие составило 0.94, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Currency X Technology Inc - Class A?

Digital Currency X Technology Inc - Class A в настоящее время оценивается в 0.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.07% и USD. Отслеживайте движения DCX на графике в реальном времени.

Как купить акции DCX?

Вы можете купить акции Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) по текущей цене 0.98. Ордера обычно размещаются около 0.98 или 1.28, тогда как 58 и 4.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DCX?

Инвестирование в Digital Currency X Technology Inc - Class A предполагает учет годового диапазона 0.34 - 5.68 и текущей цены 0.98. Многие сравнивают -2.97% и -42.69% перед размещением ордеров на 0.98 или 1.28. Изучайте ежедневные изменения цены DCX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Digital Currency X Technology Inc - Class A?

Самая высокая цена Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) за последний год составила 5.68. Акции заметно колебались в пределах 0.34 - 5.68, сравнение с 0.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Currency X Technology Inc - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Digital Currency X Technology Inc - Class A?

Самая низкая цена Digital Currency X Technology Inc - Class A (DCX) за год составила 0.34. Сравнение с текущими 0.98 и 0.34 - 5.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DCX?

В прошлом Digital Currency X Technology Inc - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.94 и 18.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.90 0.99
Годовой диапазон
0.34 5.68
Предыдущее закрытие
0.94
Open
0.94
Bid
0.98
Ask
1.28
Low
0.90
High
0.99
Объем
58
Дневное изменение
4.26%
Месячное изменение
-2.97%
6-месячное изменение
-42.69%
Годовое изменение
18.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%