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DCX: Digital Currency X Technology Inc - Class A

0.97 USD 0.01 (1.02%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DCX汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点0.93和高点0.97进行交易。

关注Digital Currency X Technology Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DCX股票今天的价格是多少？

Digital Currency X Technology Inc - Class A股票今天的定价为0.97。它在0.93 - 0.97范围内交易，昨天的收盘价为0.98，交易量达到36。DCX的实时价格图表显示了这些更新。

Digital Currency X Technology Inc - Class A股票是否支付股息？

Digital Currency X Technology Inc - Class A目前的价值为0.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.87%和USD。实时查看图表以跟踪DCX走势。

如何购买DCX股票？

您可以以0.97的当前价格购买Digital Currency X Technology Inc - Class A股票。订单通常设置在0.97或1.27附近，而36和4.30%显示市场活动。立即关注DCX的实时图表更新。

如何投资DCX股票？

投资Digital Currency X Technology Inc - Class A需要考虑年度范围0.34 - 5.68和当前价格0.97。许多人在以0.97或1.27下订单之前，会比较-3.96%和。实时查看DCX价格图表，了解每日变化。

Digital Currency X Technology Inc - Class A股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Digital Currency X Technology Inc - Class A的最高价格是5.68。在0.34 - 5.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Digital Currency X Technology Inc - Class A的绩效。

Digital Currency X Technology Inc - Class A股票的最低价格是多少？

Digital Currency X Technology Inc - Class A（DCX）的最低价格为0.34。将其与当前的0.97和0.34 - 5.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DCX股票是什么时候拆分的？

Digital Currency X Technology Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.98和16.87%中可见。

日范围
0.93 0.97
年范围
0.34 5.68
前一天收盘价
0.98
开盘价
0.93
卖价
0.97
买价
1.27
最低价
0.93
最高价
0.97
交易量
36
日变化
-1.02%
月变化
-3.96%
6个月变化
-43.27%
年变化
16.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%