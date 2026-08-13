DCX: Digital Currency X Technology Inc - Class A
今日DCX汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点0.93和高点0.97进行交易。
关注Digital Currency X Technology Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DCX股票今天的价格是多少？
Digital Currency X Technology Inc - Class A股票今天的定价为0.97。它在0.93 - 0.97范围内交易，昨天的收盘价为0.98，交易量达到36。DCX的实时价格图表显示了这些更新。
Digital Currency X Technology Inc - Class A股票是否支付股息？
Digital Currency X Technology Inc - Class A目前的价值为0.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.87%和USD。实时查看图表以跟踪DCX走势。
如何购买DCX股票？
您可以以0.97的当前价格购买Digital Currency X Technology Inc - Class A股票。订单通常设置在0.97或1.27附近，而36和4.30%显示市场活动。立即关注DCX的实时图表更新。
如何投资DCX股票？
投资Digital Currency X Technology Inc - Class A需要考虑年度范围0.34 - 5.68和当前价格0.97。许多人在以0.97或1.27下订单之前，会比较-3.96%和。实时查看DCX价格图表，了解每日变化。
Digital Currency X Technology Inc - Class A股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Digital Currency X Technology Inc - Class A的最高价格是5.68。在0.34 - 5.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Digital Currency X Technology Inc - Class A的绩效。
Digital Currency X Technology Inc - Class A股票的最低价格是多少？
Digital Currency X Technology Inc - Class A（DCX）的最低价格为0.34。将其与当前的0.97和0.34 - 5.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DCX股票是什么时候拆分的？
Digital Currency X Technology Inc - Class A历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.98和16.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.98
- 开盘价
- 0.93
- 卖价
- 0.97
- 买价
- 1.27
- 最低价
- 0.93
- 最高价
- 0.97
- 交易量
- 36
- 日变化
- -1.02%
- 月变化
- -3.96%
- 6个月变化
- -43.27%
- 年变化
- 16.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%