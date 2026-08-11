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DCOY: Decoy Therapeutics Inc

3.91 USD 0.02 (0.51%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DCOY за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.82, а максимальная — 4.08.

Следите за динамикой Decoy Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DCOY сегодня?

Decoy Therapeutics Inc (DCOY) сегодня оценивается на уровне 3.91. Инструмент торгуется в пределах 3.82 - 4.08, вчерашнее закрытие составило 3.93, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCOY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Decoy Therapeutics Inc?

Decoy Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 3.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 383.43% и USD. Отслеживайте движения DCOY на графике в реальном времени.

Как купить акции DCOY?

Вы можете купить акции Decoy Therapeutics Inc (DCOY) по текущей цене 3.91. Ордера обычно размещаются около 3.91 или 4.21, тогда как 10 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCOY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DCOY?

Инвестирование в Decoy Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 0.53 - 13.51 и текущей цены 3.91. Многие сравнивают -8.86% и 492.42% перед размещением ордеров на 3.91 или 4.21. Изучайте ежедневные изменения цены DCOY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Decoy Therapeutics Inc?

Самая высокая цена Decoy Therapeutics Inc (DCOY) за последний год составила 13.51. Акции заметно колебались в пределах 0.53 - 13.51, сравнение с 3.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Decoy Therapeutics Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Decoy Therapeutics Inc?

Самая низкая цена Decoy Therapeutics Inc (DCOY) за год составила 0.53. Сравнение с текущими 3.91 и 0.53 - 13.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCOY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DCOY?

В прошлом Decoy Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.93 и 383.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.82 4.08
Годовой диапазон
0.53 13.51
Предыдущее закрытие
3.93
Open
3.93
Bid
3.91
Ask
4.21
Low
3.82
High
4.08
Объем
10
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
-8.86%
6-месячное изменение
492.42%
Годовое изменение
383.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%