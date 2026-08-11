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DCOY: Decoy Therapeutics Inc
Курс DCOY за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.82, а максимальная — 4.08.
Следите за динамикой Decoy Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DCOY сегодня?
Decoy Therapeutics Inc (DCOY) сегодня оценивается на уровне 3.91. Инструмент торгуется в пределах 3.82 - 4.08, вчерашнее закрытие составило 3.93, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCOY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Decoy Therapeutics Inc?
Decoy Therapeutics Inc в настоящее время оценивается в 3.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 383.43% и USD. Отслеживайте движения DCOY на графике в реальном времени.
Как купить акции DCOY?
Вы можете купить акции Decoy Therapeutics Inc (DCOY) по текущей цене 3.91. Ордера обычно размещаются около 3.91 или 4.21, тогда как 10 и -0.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCOY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DCOY?
Инвестирование в Decoy Therapeutics Inc предполагает учет годового диапазона 0.53 - 13.51 и текущей цены 3.91. Многие сравнивают -8.86% и 492.42% перед размещением ордеров на 3.91 или 4.21. Изучайте ежедневные изменения цены DCOY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Decoy Therapeutics Inc?
Самая высокая цена Decoy Therapeutics Inc (DCOY) за последний год составила 13.51. Акции заметно колебались в пределах 0.53 - 13.51, сравнение с 3.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Decoy Therapeutics Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Decoy Therapeutics Inc?
Самая низкая цена Decoy Therapeutics Inc (DCOY) за год составила 0.53. Сравнение с текущими 3.91 и 0.53 - 13.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCOY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DCOY?
В прошлом Decoy Therapeutics Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.93 и 383.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.93
- Open
- 3.93
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Low
- 3.82
- High
- 4.08
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- -8.86%
- 6-месячное изменение
- 492.42%
- Годовое изменение
- 383.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%