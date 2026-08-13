DCOY: Decoy Therapeutics Inc
今日DCOY汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点3.74和高点4.07进行交易。
关注Decoy Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DCOY股票今天的价格是多少？
Decoy Therapeutics Inc股票今天的定价为3.87。它在3.74 - 4.07范围内交易，昨天的收盘价为3.91，交易量达到102。DCOY的实时价格图表显示了这些更新。
Decoy Therapeutics Inc股票是否支付股息？
Decoy Therapeutics Inc目前的价值为3.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注378.49%和USD。实时查看图表以跟踪DCOY走势。
如何购买DCOY股票？
您可以以3.87的当前价格购买Decoy Therapeutics Inc股票。订单通常设置在3.87或4.17附近，而102和-1.53%显示市场活动。立即关注DCOY的实时图表更新。
如何投资DCOY股票？
投资Decoy Therapeutics Inc需要考虑年度范围0.53 - 13.51和当前价格3.87。许多人在以3.87或4.17下订单之前，会比较-9.79%和。实时查看DCOY价格图表，了解每日变化。
Decoy Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Decoy Therapeutics Inc的最高价格是13.51。在0.53 - 13.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Decoy Therapeutics Inc的绩效。
Decoy Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？
Decoy Therapeutics Inc（DCOY）的最低价格为0.53。将其与当前的3.87和0.53 - 13.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DCOY股票是什么时候拆分的？
Decoy Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.91和378.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.91
- 开盘价
- 3.93
- 卖价
- 3.87
- 买价
- 4.17
- 最低价
- 3.74
- 最高价
- 4.07
- 交易量
- 102
- 日变化
- -1.02%
- 月变化
- -9.79%
- 6个月变化
- 486.36%
- 年变化
- 378.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%