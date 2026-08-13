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DCOY: Decoy Therapeutics Inc

3.87 USD 0.04 (1.02%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DCOY汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点3.74和高点4.07进行交易。

关注Decoy Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

DCOY股票今天的价格是多少？

Decoy Therapeutics Inc股票今天的定价为3.87。它在3.74 - 4.07范围内交易，昨天的收盘价为3.91，交易量达到102。DCOY的实时价格图表显示了这些更新。

Decoy Therapeutics Inc股票是否支付股息？

Decoy Therapeutics Inc目前的价值为3.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注378.49%和USD。实时查看图表以跟踪DCOY走势。

如何购买DCOY股票？

您可以以3.87的当前价格购买Decoy Therapeutics Inc股票。订单通常设置在3.87或4.17附近，而102和-1.53%显示市场活动。立即关注DCOY的实时图表更新。

如何投资DCOY股票？

投资Decoy Therapeutics Inc需要考虑年度范围0.53 - 13.51和当前价格3.87。许多人在以3.87或4.17下订单之前，会比较-9.79%和。实时查看DCOY价格图表，了解每日变化。

Decoy Therapeutics Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Decoy Therapeutics Inc的最高价格是13.51。在0.53 - 13.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Decoy Therapeutics Inc的绩效。

Decoy Therapeutics Inc股票的最低价格是多少？

Decoy Therapeutics Inc（DCOY）的最低价格为0.53。将其与当前的3.87和0.53 - 13.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DCOY股票是什么时候拆分的？

Decoy Therapeutics Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.91和378.49%中可见。

日范围
3.74 4.07
年范围
0.53 13.51
前一天收盘价
3.91
开盘价
3.93
卖价
3.87
买价
4.17
最低价
3.74
最高价
4.07
交易量
102
日变化
-1.02%
月变化
-9.79%
6个月变化
486.36%
年变化
378.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%