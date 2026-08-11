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DCH: Dauch Corporation

6.62 USD 0.28 (4.42%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DCH за сегодня изменился на 4.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.30, а максимальная — 6.79.

Следите за динамикой Dauch Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DCH сегодня?

Dauch Corporation (DCH) сегодня оценивается на уровне 6.62. Инструмент торгуется в пределах 6.30 - 6.79, вчерашнее закрытие составило 6.34, а торговый объем достиг 4770. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dauch Corporation?

Dauch Corporation в настоящее время оценивается в 6.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.87% и USD. Отслеживайте движения DCH на графике в реальном времени.

Как купить акции DCH?

Вы можете купить акции Dauch Corporation (DCH) по текущей цене 6.62. Ордера обычно размещаются около 6.62 или 6.92, тогда как 4770 и 2.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DCH?

Инвестирование в Dauch Corporation предполагает учет годового диапазона 4.91 - 9.25 и текущей цены 6.62. Многие сравнивают 18.64% и 3.28% перед размещением ордеров на 6.62 или 6.92. Изучайте ежедневные изменения цены DCH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dauch Corporation?

Самая высокая цена Dauch Corporation (DCH) за последний год составила 9.25. Акции заметно колебались в пределах 4.91 - 9.25, сравнение с 6.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dauch Corporation на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dauch Corporation?

Самая низкая цена Dauch Corporation (DCH) за год составила 4.91. Сравнение с текущими 6.62 и 4.91 - 9.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DCH?

В прошлом Dauch Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.34 и -25.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.30 6.79
Годовой диапазон
4.91 9.25
Предыдущее закрытие
6.34
Open
6.43
Bid
6.62
Ask
6.92
Low
6.30
High
6.79
Объем
4.770 K
Дневное изменение
4.42%
Месячное изменение
18.64%
6-месячное изменение
3.28%
Годовое изменение
-25.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%