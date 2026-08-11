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DCH: Dauch Corporation
Курс DCH за сегодня изменился на 4.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.30, а максимальная — 6.79.
Следите за динамикой Dauch Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DCH сегодня?
Dauch Corporation (DCH) сегодня оценивается на уровне 6.62. Инструмент торгуется в пределах 6.30 - 6.79, вчерашнее закрытие составило 6.34, а торговый объем достиг 4770. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DCH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dauch Corporation?
Dauch Corporation в настоящее время оценивается в 6.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -25.87% и USD. Отслеживайте движения DCH на графике в реальном времени.
Как купить акции DCH?
Вы можете купить акции Dauch Corporation (DCH) по текущей цене 6.62. Ордера обычно размещаются около 6.62 или 6.92, тогда как 4770 и 2.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DCH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DCH?
Инвестирование в Dauch Corporation предполагает учет годового диапазона 4.91 - 9.25 и текущей цены 6.62. Многие сравнивают 18.64% и 3.28% перед размещением ордеров на 6.62 или 6.92. Изучайте ежедневные изменения цены DCH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dauch Corporation?
Самая высокая цена Dauch Corporation (DCH) за последний год составила 9.25. Акции заметно колебались в пределах 4.91 - 9.25, сравнение с 6.34 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dauch Corporation на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dauch Corporation?
Самая низкая цена Dauch Corporation (DCH) за год составила 4.91. Сравнение с текущими 6.62 и 4.91 - 9.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DCH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DCH?
В прошлом Dauch Corporation проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.34 и -25.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.34
- Open
- 6.43
- Bid
- 6.62
- Ask
- 6.92
- Low
- 6.30
- High
- 6.79
- Объем
- 4.770 K
- Дневное изменение
- 4.42%
- Месячное изменение
- 18.64%
- 6-месячное изменение
- 3.28%
- Годовое изменение
- -25.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%