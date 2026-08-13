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DCH: Dauch Corporation

6.89 USD 0.27 (4.08%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DCH汇率已更改4.08%。当日，交易品种以低点6.66和高点7.06进行交易。

关注Dauch Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DCH股票今天的价格是多少？

Dauch Corporation股票今天的定价为6.89。它在6.66 - 7.06范围内交易，昨天的收盘价为6.62，交易量达到3233。DCH的实时价格图表显示了这些更新。

Dauch Corporation股票是否支付股息？

Dauch Corporation目前的价值为6.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.84%和USD。实时查看图表以跟踪DCH走势。

如何购买DCH股票？

您可以以6.89的当前价格购买Dauch Corporation股票。订单通常设置在6.89或7.19附近，而3233和2.84%显示市场活动。立即关注DCH的实时图表更新。

如何投资DCH股票？

投资Dauch Corporation需要考虑年度范围4.91 - 9.25和当前价格6.89。许多人在以6.89或7.19下订单之前，会比较23.48%和。实时查看DCH价格图表，了解每日变化。

Dauch Corporation股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dauch Corporation的最高价格是9.25。在4.91 - 9.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dauch Corporation的绩效。

Dauch Corporation股票的最低价格是多少？

Dauch Corporation（DCH）的最低价格为4.91。将其与当前的6.89和4.91 - 9.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DCH股票是什么时候拆分的？

Dauch Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.62和-22.84%中可见。

日范围
6.66 7.06
年范围
4.91 9.25
前一天收盘价
6.62
开盘价
6.70
卖价
6.89
买价
7.19
最低价
6.66
最高价
7.06
交易量
3.233 K
日变化
4.08%
月变化
23.48%
6个月变化
7.49%
年变化
-22.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%