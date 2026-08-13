DCH: Dauch Corporation
今日DCH汇率已更改4.08%。当日，交易品种以低点6.66和高点7.06进行交易。
关注Dauch Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DCH股票今天的价格是多少？
Dauch Corporation股票今天的定价为6.89。它在6.66 - 7.06范围内交易，昨天的收盘价为6.62，交易量达到3233。DCH的实时价格图表显示了这些更新。
Dauch Corporation股票是否支付股息？
Dauch Corporation目前的价值为6.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.84%和USD。实时查看图表以跟踪DCH走势。
如何购买DCH股票？
您可以以6.89的当前价格购买Dauch Corporation股票。订单通常设置在6.89或7.19附近，而3233和2.84%显示市场活动。立即关注DCH的实时图表更新。
如何投资DCH股票？
投资Dauch Corporation需要考虑年度范围4.91 - 9.25和当前价格6.89。许多人在以6.89或7.19下订单之前，会比较23.48%和。实时查看DCH价格图表，了解每日变化。
Dauch Corporation股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dauch Corporation的最高价格是9.25。在4.91 - 9.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dauch Corporation的绩效。
Dauch Corporation股票的最低价格是多少？
Dauch Corporation（DCH）的最低价格为4.91。将其与当前的6.89和4.91 - 9.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DCH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DCH股票是什么时候拆分的？
Dauch Corporation历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.62和-22.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.62
- 开盘价
- 6.70
- 卖价
- 6.89
- 买价
- 7.19
- 最低价
- 6.66
- 最高价
- 7.06
- 交易量
- 3.233 K
- 日变化
- 4.08%
- 月变化
- 23.48%
- 6个月变化
- 7.49%
- 年变化
- -22.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%