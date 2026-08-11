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DANA: Dana Limited Volatility ETF

25.04 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DANA за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.04, а максимальная — 25.07.

Следите за динамикой Dana Limited Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DANA сегодня?

Dana Limited Volatility ETF (DANA) сегодня оценивается на уровне 25.04. Инструмент торгуется в пределах 25.04 - 25.07, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DANA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dana Limited Volatility ETF?

Dana Limited Volatility ETF в настоящее время оценивается в 25.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.63% и USD. Отслеживайте движения DANA на графике в реальном времени.

Как купить акции DANA?

Вы можете купить акции Dana Limited Volatility ETF (DANA) по текущей цене 25.04. Ордера обычно размещаются около 25.04 или 25.34, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DANA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DANA?

Инвестирование в Dana Limited Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 24.93 - 25.60 и текущей цены 25.04. Многие сравнивают 0.44% и -0.87% перед размещением ордеров на 25.04 или 25.34. Изучайте ежедневные изменения цены DANA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dana Limited Volatility ETF?

Самая высокая цена Dana Limited Volatility ETF (DANA) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 24.93 - 25.60, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dana Limited Volatility ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dana Limited Volatility ETF?

Самая низкая цена Dana Limited Volatility ETF (DANA) за год составила 24.93. Сравнение с текущими 25.04 и 24.93 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DANA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DANA?

В прошлом Dana Limited Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и -0.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.04 25.07
Годовой диапазон
24.93 25.60
Предыдущее закрытие
25.01
Open
25.05
Bid
25.04
Ask
25.34
Low
25.04
High
25.07
Объем
4
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.44%
6-месячное изменение
-0.87%
Годовое изменение
-0.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%