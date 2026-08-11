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DANA: Dana Limited Volatility ETF
Курс DANA за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.04, а максимальная — 25.07.
Следите за динамикой Dana Limited Volatility ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DANA сегодня?
Dana Limited Volatility ETF (DANA) сегодня оценивается на уровне 25.04. Инструмент торгуется в пределах 25.04 - 25.07, вчерашнее закрытие составило 25.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DANA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dana Limited Volatility ETF?
Dana Limited Volatility ETF в настоящее время оценивается в 25.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.63% и USD. Отслеживайте движения DANA на графике в реальном времени.
Как купить акции DANA?
Вы можете купить акции Dana Limited Volatility ETF (DANA) по текущей цене 25.04. Ордера обычно размещаются около 25.04 или 25.34, тогда как 4 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DANA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DANA?
Инвестирование в Dana Limited Volatility ETF предполагает учет годового диапазона 24.93 - 25.60 и текущей цены 25.04. Многие сравнивают 0.44% и -0.87% перед размещением ордеров на 25.04 или 25.34. Изучайте ежедневные изменения цены DANA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dana Limited Volatility ETF?
Самая высокая цена Dana Limited Volatility ETF (DANA) за последний год составила 25.60. Акции заметно колебались в пределах 24.93 - 25.60, сравнение с 25.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dana Limited Volatility ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dana Limited Volatility ETF?
Самая низкая цена Dana Limited Volatility ETF (DANA) за год составила 24.93. Сравнение с текущими 25.04 и 24.93 - 25.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DANA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DANA?
В прошлом Dana Limited Volatility ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.01 и -0.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.01
- Open
- 25.05
- Bid
- 25.04
- Ask
- 25.34
- Low
- 25.04
- High
- 25.07
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.44%
- 6-месячное изменение
- -0.87%
- Годовое изменение
- -0.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%