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DANA: Dana Limited Volatility ETF

25.04 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DANA汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.04和高点25.07进行交易。

关注Dana Limited Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DANA股票今天的价格是多少？

Dana Limited Volatility ETF股票今天的定价为25.04。它在25.04 - 25.07范围内交易，昨天的收盘价为25.01，交易量达到4。DANA的实时价格图表显示了这些更新。

Dana Limited Volatility ETF股票是否支付股息？

Dana Limited Volatility ETF目前的价值为25.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.63%和USD。实时查看图表以跟踪DANA走势。

如何购买DANA股票？

您可以以25.04的当前价格购买Dana Limited Volatility ETF股票。订单通常设置在25.04或25.34附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注DANA的实时图表更新。

如何投资DANA股票？

投资Dana Limited Volatility ETF需要考虑年度范围24.93 - 25.60和当前价格25.04。许多人在以25.04或25.34下订单之前，会比较0.44%和。实时查看DANA价格图表，了解每日变化。

Dana Limited Volatility ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dana Limited Volatility ETF的最高价格是25.60。在24.93 - 25.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dana Limited Volatility ETF的绩效。

Dana Limited Volatility ETF股票的最低价格是多少？

Dana Limited Volatility ETF（DANA）的最低价格为24.93。将其与当前的25.04和24.93 - 25.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DANA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DANA股票是什么时候拆分的？

Dana Limited Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.01和-0.63%中可见。

日范围
25.04 25.07
年范围
24.93 25.60
前一天收盘价
25.01
开盘价
25.05
卖价
25.04
买价
25.34
最低价
25.04
最高价
25.07
交易量
4
日变化
0.12%
月变化
0.44%
6个月变化
-0.87%
年变化
-0.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%