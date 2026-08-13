DANA: Dana Limited Volatility ETF
今日DANA汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点25.04和高点25.07进行交易。
关注Dana Limited Volatility ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DANA股票今天的价格是多少？
Dana Limited Volatility ETF股票今天的定价为25.04。它在25.04 - 25.07范围内交易，昨天的收盘价为25.01，交易量达到4。DANA的实时价格图表显示了这些更新。
Dana Limited Volatility ETF股票是否支付股息？
Dana Limited Volatility ETF目前的价值为25.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.63%和USD。实时查看图表以跟踪DANA走势。
如何购买DANA股票？
您可以以25.04的当前价格购买Dana Limited Volatility ETF股票。订单通常设置在25.04或25.34附近，而4和-0.04%显示市场活动。立即关注DANA的实时图表更新。
如何投资DANA股票？
投资Dana Limited Volatility ETF需要考虑年度范围24.93 - 25.60和当前价格25.04。许多人在以25.04或25.34下订单之前，会比较0.44%和。实时查看DANA价格图表，了解每日变化。
Dana Limited Volatility ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dana Limited Volatility ETF的最高价格是25.60。在24.93 - 25.60内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dana Limited Volatility ETF的绩效。
Dana Limited Volatility ETF股票的最低价格是多少？
Dana Limited Volatility ETF（DANA）的最低价格为24.93。将其与当前的25.04和24.93 - 25.60进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DANA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DANA股票是什么时候拆分的？
Dana Limited Volatility ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.01和-0.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.01
- 开盘价
- 25.05
- 卖价
- 25.04
- 买价
- 25.34
- 最低价
- 25.04
- 最高价
- 25.07
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.44%
- 6个月变化
- -0.87%
- 年变化
- -0.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%