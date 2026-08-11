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DAMD: Defiance Daily Target 2X Short
Курс DAMD за сегодня изменился на 5.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.72.
Следите за динамикой Defiance Daily Target 2X Short. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAMD сегодня?
Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) сегодня оценивается на уровне 1.71. Инструмент торгуется в пределах 1.62 - 1.72, вчерашнее закрытие составило 1.62, а торговый объем достиг 3200. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAMD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Daily Target 2X Short?
Defiance Daily Target 2X Short в настоящее время оценивается в 1.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.81% и USD. Отслеживайте движения DAMD на графике в реальном времени.
Как купить акции DAMD?
Вы можете купить акции Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) по текущей цене 1.71. Ордера обычно размещаются около 1.71 или 2.01, тогда как 3200 и 2.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAMD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAMD?
Инвестирование в Defiance Daily Target 2X Short предполагает учет годового диапазона 1.34 - 31.12 и текущей цены 1.71. Многие сравнивают -6.04% и -92.91% перед размещением ордеров на 1.71 или 2.01. Изучайте ежедневные изменения цены DAMD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Defiance Daily Target 2X Short?
Самая высокая цена Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) за последний год составила 31.12. Акции заметно колебались в пределах 1.34 - 31.12, сравнение с 1.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Daily Target 2X Short на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Defiance Daily Target 2X Short?
Самая низкая цена Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) за год составила 1.34. Сравнение с текущими 1.71 и 1.34 - 31.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAMD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAMD?
В прошлом Defiance Daily Target 2X Short проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.62 и -91.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.62
- Open
- 1.67
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.62
- High
- 1.72
- Объем
- 3.200 K
- Дневное изменение
- 5.56%
- Месячное изменение
- -6.04%
- 6-месячное изменение
- -92.91%
- Годовое изменение
- -91.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%