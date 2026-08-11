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DAMD: Defiance Daily Target 2X Short

1.71 USD 0.09 (5.56%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DAMD за сегодня изменился на 5.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62, а максимальная — 1.72.

Следите за динамикой Defiance Daily Target 2X Short. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAMD сегодня?

Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) сегодня оценивается на уровне 1.71. Инструмент торгуется в пределах 1.62 - 1.72, вчерашнее закрытие составило 1.62, а торговый объем достиг 3200. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAMD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Defiance Daily Target 2X Short?

Defiance Daily Target 2X Short в настоящее время оценивается в 1.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -91.81% и USD. Отслеживайте движения DAMD на графике в реальном времени.

Как купить акции DAMD?

Вы можете купить акции Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) по текущей цене 1.71. Ордера обычно размещаются около 1.71 или 2.01, тогда как 3200 и 2.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAMD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAMD?

Инвестирование в Defiance Daily Target 2X Short предполагает учет годового диапазона 1.34 - 31.12 и текущей цены 1.71. Многие сравнивают -6.04% и -92.91% перед размещением ордеров на 1.71 или 2.01. Изучайте ежедневные изменения цены DAMD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Defiance Daily Target 2X Short?

Самая высокая цена Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) за последний год составила 31.12. Акции заметно колебались в пределах 1.34 - 31.12, сравнение с 1.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Defiance Daily Target 2X Short на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Defiance Daily Target 2X Short?

Самая низкая цена Defiance Daily Target 2X Short (DAMD) за год составила 1.34. Сравнение с текущими 1.71 и 1.34 - 31.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAMD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAMD?

В прошлом Defiance Daily Target 2X Short проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.62 и -91.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.62 1.72
Годовой диапазон
1.34 31.12
Предыдущее закрытие
1.62
Open
1.67
Bid
1.71
Ask
2.01
Low
1.62
High
1.72
Объем
3.200 K
Дневное изменение
5.56%
Месячное изменение
-6.04%
6-месячное изменение
-92.91%
Годовое изменение
-91.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%