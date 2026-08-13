DAMD: Defiance Daily Target 2X Short
今日DAMD汇率已更改-1.75%。当日，交易品种以低点1.67和高点1.76进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
DAMD股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short股票今天的定价为1.68。它在1.67 - 1.76范围内交易，昨天的收盘价为1.71，交易量达到4182。DAMD的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short目前的价值为1.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-91.96%和USD。实时查看图表以跟踪DAMD走势。
如何购买DAMD股票？
您可以以1.68的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short股票。订单通常设置在1.68或1.98附近，而4182和-0.59%显示市场活动。立即关注DAMD的实时图表更新。
如何投资DAMD股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short需要考虑年度范围1.34 - 31.12和当前价格1.68。许多人在以1.68或1.98下订单之前，会比较-7.69%和。实时查看DAMD价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short的最高价格是31.12。在1.34 - 31.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short（DAMD）的最低价格为1.34。将其与当前的1.68和1.34 - 31.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DAMD股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.71和-91.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.71
- 开盘价
- 1.69
- 卖价
- 1.68
- 买价
- 1.98
- 最低价
- 1.67
- 最高价
- 1.76
- 交易量
- 4.182 K
- 日变化
- -1.75%
- 月变化
- -7.69%
- 6个月变化
- -93.04%
- 年变化
- -91.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%