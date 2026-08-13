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DAMD: Defiance Daily Target 2X Short

1.68 USD 0.03 (1.75%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DAMD汇率已更改-1.75%。当日，交易品种以低点1.67和高点1.76进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DAMD股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short股票今天的定价为1.68。它在1.67 - 1.76范围内交易，昨天的收盘价为1.71，交易量达到4182。DAMD的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short目前的价值为1.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-91.96%和USD。实时查看图表以跟踪DAMD走势。

如何购买DAMD股票？

您可以以1.68的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short股票。订单通常设置在1.68或1.98附近，而4182和-0.59%显示市场活动。立即关注DAMD的实时图表更新。

如何投资DAMD股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short需要考虑年度范围1.34 - 31.12和当前价格1.68。许多人在以1.68或1.98下订单之前，会比较-7.69%和。实时查看DAMD价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short的最高价格是31.12。在1.34 - 31.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short（DAMD）的最低价格为1.34。将其与当前的1.68和1.34 - 31.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAMD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DAMD股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.71和-91.96%中可见。

日范围
1.67 1.76
年范围
1.34 31.12
前一天收盘价
1.71
开盘价
1.69
卖价
1.68
买价
1.98
最低价
1.67
最高价
1.76
交易量
4.182 K
日变化
-1.75%
月变化
-7.69%
6个月变化
-93.04%
年变化
-91.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%