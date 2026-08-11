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DAK: Dakota Active Equity ETF

28.78 USD 0.13 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DAK за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.78, а максимальная — 28.78.

Следите за динамикой Dakota Active Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DAK сегодня?

Dakota Active Equity ETF (DAK) сегодня оценивается на уровне 28.78. Инструмент торгуется в пределах 28.78 - 28.78, вчерашнее закрытие составило 28.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dakota Active Equity ETF?

Dakota Active Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.97% и USD. Отслеживайте движения DAK на графике в реальном времени.

Как купить акции DAK?

Вы можете купить акции Dakota Active Equity ETF (DAK) по текущей цене 28.78. Ордера обычно размещаются около 28.78 или 29.08, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DAK?

Инвестирование в Dakota Active Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.30 - 30.12 и текущей цены 28.78. Многие сравнивают -4.45% и 8.60% перед размещением ордеров на 28.78 или 29.08. Изучайте ежедневные изменения цены DAK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dakota Active Equity ETF?

Самая высокая цена Dakota Active Equity ETF (DAK) за последний год составила 30.12. Акции заметно колебались в пределах 25.30 - 30.12, сравнение с 28.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dakota Active Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dakota Active Equity ETF?

Самая низкая цена Dakota Active Equity ETF (DAK) за год составила 25.30. Сравнение с текущими 28.78 и 25.30 - 30.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DAK?

В прошлом Dakota Active Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.91 и 10.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.78 28.78
Годовой диапазон
25.30 30.12
Предыдущее закрытие
28.91
Open
28.78
Bid
28.78
Ask
29.08
Low
28.78
High
28.78
Объем
1
Дневное изменение
-0.45%
Месячное изменение
-4.45%
6-месячное изменение
8.60%
Годовое изменение
10.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%