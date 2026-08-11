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DAK: Dakota Active Equity ETF
Курс DAK за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.78, а максимальная — 28.78.
Следите за динамикой Dakota Active Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DAK сегодня?
Dakota Active Equity ETF (DAK) сегодня оценивается на уровне 28.78. Инструмент торгуется в пределах 28.78 - 28.78, вчерашнее закрытие составило 28.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DAK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dakota Active Equity ETF?
Dakota Active Equity ETF в настоящее время оценивается в 28.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.97% и USD. Отслеживайте движения DAK на графике в реальном времени.
Как купить акции DAK?
Вы можете купить акции Dakota Active Equity ETF (DAK) по текущей цене 28.78. Ордера обычно размещаются около 28.78 или 29.08, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DAK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DAK?
Инвестирование в Dakota Active Equity ETF предполагает учет годового диапазона 25.30 - 30.12 и текущей цены 28.78. Многие сравнивают -4.45% и 8.60% перед размещением ордеров на 28.78 или 29.08. Изучайте ежедневные изменения цены DAK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dakota Active Equity ETF?
Самая высокая цена Dakota Active Equity ETF (DAK) за последний год составила 30.12. Акции заметно колебались в пределах 25.30 - 30.12, сравнение с 28.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dakota Active Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dakota Active Equity ETF?
Самая низкая цена Dakota Active Equity ETF (DAK) за год составила 25.30. Сравнение с текущими 28.78 и 25.30 - 30.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DAK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DAK?
В прошлом Dakota Active Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.91 и 10.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.91
- Open
- 28.78
- Bid
- 28.78
- Ask
- 29.08
- Low
- 28.78
- High
- 28.78
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- -4.45%
- 6-месячное изменение
- 8.60%
- Годовое изменение
- 10.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%