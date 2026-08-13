DAK股票今天的价格是多少？ Dakota Active Equity ETF股票今天的定价为28.78。它在28.78 - 28.78范围内交易，昨天的收盘价为28.91，交易量达到1。DAK的实时价格图表显示了这些更新。

Dakota Active Equity ETF股票是否支付股息？ Dakota Active Equity ETF目前的价值为28.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪DAK走势。

如何购买DAK股票？ 您可以以28.78的当前价格购买Dakota Active Equity ETF股票。订单通常设置在28.78或29.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DAK的实时图表更新。

如何投资DAK股票？ 投资Dakota Active Equity ETF需要考虑年度范围25.30 - 30.15和当前价格28.78。许多人在以28.78或29.08下订单之前，会比较-4.45%和。实时查看DAK价格图表，了解每日变化。

Dakota Active Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Dakota Active Equity ETF的最高价格是30.15。在25.30 - 30.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dakota Active Equity ETF的绩效。

Dakota Active Equity ETF股票的最低价格是多少？ Dakota Active Equity ETF（DAK）的最低价格为25.30。将其与当前的28.78和25.30 - 30.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。