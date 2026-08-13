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DAK: Dakota Active Equity ETF

28.78 USD 0.13 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DAK汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点28.78和高点28.78进行交易。

关注Dakota Active Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DAK股票今天的价格是多少？

Dakota Active Equity ETF股票今天的定价为28.78。它在28.78 - 28.78范围内交易，昨天的收盘价为28.91，交易量达到1。DAK的实时价格图表显示了这些更新。

Dakota Active Equity ETF股票是否支付股息？

Dakota Active Equity ETF目前的价值为28.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪DAK走势。

如何购买DAK股票？

您可以以28.78的当前价格购买Dakota Active Equity ETF股票。订单通常设置在28.78或29.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DAK的实时图表更新。

如何投资DAK股票？

投资Dakota Active Equity ETF需要考虑年度范围25.30 - 30.15和当前价格28.78。许多人在以28.78或29.08下订单之前，会比较-4.45%和。实时查看DAK价格图表，了解每日变化。

Dakota Active Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dakota Active Equity ETF的最高价格是30.15。在25.30 - 30.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dakota Active Equity ETF的绩效。

Dakota Active Equity ETF股票的最低价格是多少？

Dakota Active Equity ETF（DAK）的最低价格为25.30。将其与当前的28.78和25.30 - 30.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DAK股票是什么时候拆分的？

Dakota Active Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.91和10.97%中可见。

日范围
28.78 28.78
年范围
25.30 30.15
前一天收盘价
28.91
开盘价
28.78
卖价
28.78
买价
29.08
最低价
28.78
最高价
28.78
交易量
1
日变化
-0.45%
月变化
-4.45%
6个月变化
8.60%
年变化
10.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%