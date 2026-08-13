DAK: Dakota Active Equity ETF
今日DAK汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点28.78和高点28.78进行交易。
关注Dakota Active Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DAK股票今天的价格是多少？
Dakota Active Equity ETF股票今天的定价为28.78。它在28.78 - 28.78范围内交易，昨天的收盘价为28.91，交易量达到1。DAK的实时价格图表显示了这些更新。
Dakota Active Equity ETF股票是否支付股息？
Dakota Active Equity ETF目前的价值为28.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪DAK走势。
如何购买DAK股票？
您可以以28.78的当前价格购买Dakota Active Equity ETF股票。订单通常设置在28.78或29.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注DAK的实时图表更新。
如何投资DAK股票？
投资Dakota Active Equity ETF需要考虑年度范围25.30 - 30.15和当前价格28.78。许多人在以28.78或29.08下订单之前，会比较-4.45%和。实时查看DAK价格图表，了解每日变化。
Dakota Active Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dakota Active Equity ETF的最高价格是30.15。在25.30 - 30.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dakota Active Equity ETF的绩效。
Dakota Active Equity ETF股票的最低价格是多少？
Dakota Active Equity ETF（DAK）的最低价格为25.30。将其与当前的28.78和25.30 - 30.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DAK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DAK股票是什么时候拆分的？
Dakota Active Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.91和10.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.91
- 开盘价
- 28.78
- 卖价
- 28.78
- 买价
- 29.08
- 最低价
- 28.78
- 最高价
- 28.78
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- -4.45%
- 6个月变化
- 8.60%
- 年变化
- 10.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%