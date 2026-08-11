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DADS: Direxion Digital Advertising ETF

19.75 USD 0.03 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DADS за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.71, а максимальная — 19.79.

Следите за динамикой Direxion Digital Advertising ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DADS сегодня?

Direxion Digital Advertising ETF (DADS) сегодня оценивается на уровне 19.75. Инструмент торгуется в пределах 19.71 - 19.79, вчерашнее закрытие составило 19.72, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DADS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Digital Advertising ETF?

Direxion Digital Advertising ETF в настоящее время оценивается в 19.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.30% и USD. Отслеживайте движения DADS на графике в реальном времени.

Как купить акции DADS?

Вы можете купить акции Direxion Digital Advertising ETF (DADS) по текущей цене 19.75. Ордера обычно размещаются около 19.75 или 20.05, тогда как 5 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DADS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DADS?

Инвестирование в Direxion Digital Advertising ETF предполагает учет годового диапазона 18.29 - 22.50 и текущей цены 19.75. Многие сравнивают 0.10% и 0.99% перед размещением ордеров на 19.75 или 20.05. Изучайте ежедневные изменения цены DADS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Direxion Digital Advertising ETF?

Самая высокая цена Direxion Digital Advertising ETF (DADS) за последний год составила 22.50. Акции заметно колебались в пределах 18.29 - 22.50, сравнение с 19.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Digital Advertising ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Direxion Digital Advertising ETF?

Самая низкая цена Direxion Digital Advertising ETF (DADS) за год составила 18.29. Сравнение с текущими 19.75 и 18.29 - 22.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DADS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DADS?

В прошлом Direxion Digital Advertising ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.72 и -1.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.71 19.79
Годовой диапазон
18.29 22.50
Предыдущее закрытие
19.72
Open
19.79
Bid
19.75
Ask
20.05
Low
19.71
High
19.79
Объем
5
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
0.99%
Годовое изменение
-1.30%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%