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DADS: Direxion Digital Advertising ETF
Курс DADS за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.71, а максимальная — 19.79.
Следите за динамикой Direxion Digital Advertising ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DADS сегодня?
Direxion Digital Advertising ETF (DADS) сегодня оценивается на уровне 19.75. Инструмент торгуется в пределах 19.71 - 19.79, вчерашнее закрытие составило 19.72, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DADS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Direxion Digital Advertising ETF?
Direxion Digital Advertising ETF в настоящее время оценивается в 19.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.30% и USD. Отслеживайте движения DADS на графике в реальном времени.
Как купить акции DADS?
Вы можете купить акции Direxion Digital Advertising ETF (DADS) по текущей цене 19.75. Ордера обычно размещаются около 19.75 или 20.05, тогда как 5 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DADS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DADS?
Инвестирование в Direxion Digital Advertising ETF предполагает учет годового диапазона 18.29 - 22.50 и текущей цены 19.75. Многие сравнивают 0.10% и 0.99% перед размещением ордеров на 19.75 или 20.05. Изучайте ежедневные изменения цены DADS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Direxion Digital Advertising ETF?
Самая высокая цена Direxion Digital Advertising ETF (DADS) за последний год составила 22.50. Акции заметно колебались в пределах 18.29 - 22.50, сравнение с 19.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Direxion Digital Advertising ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Direxion Digital Advertising ETF?
Самая низкая цена Direxion Digital Advertising ETF (DADS) за год составила 18.29. Сравнение с текущими 19.75 и 18.29 - 22.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DADS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DADS?
В прошлом Direxion Digital Advertising ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.72 и -1.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.72
- Open
- 19.79
- Bid
- 19.75
- Ask
- 20.05
- Low
- 19.71
- High
- 19.79
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.99%
- Годовое изменение
- -1.30%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%