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DADS: Direxion Digital Advertising ETF

19.71 USD 0.04 (0.20%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DADS汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点19.71和高点19.75进行交易。

关注Direxion Digital Advertising ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DADS股票今天的价格是多少？

Direxion Digital Advertising ETF股票今天的定价为19.71。它在19.71 - 19.75范围内交易，昨天的收盘价为19.75，交易量达到4。DADS的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Digital Advertising ETF股票是否支付股息？

Direxion Digital Advertising ETF目前的价值为19.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.50%和USD。实时查看图表以跟踪DADS走势。

如何购买DADS股票？

您可以以19.71的当前价格购买Direxion Digital Advertising ETF股票。订单通常设置在19.71或20.01附近，而4和-0.10%显示市场活动。立即关注DADS的实时图表更新。

如何投资DADS股票？

投资Direxion Digital Advertising ETF需要考虑年度范围18.29 - 22.50和当前价格19.71。许多人在以19.71或20.01下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看DADS价格图表，了解每日变化。

Direxion Digital Advertising ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Digital Advertising ETF的最高价格是22.50。在18.29 - 22.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Digital Advertising ETF的绩效。

Direxion Digital Advertising ETF股票的最低价格是多少？

Direxion Digital Advertising ETF（DADS）的最低价格为18.29。将其与当前的19.71和18.29 - 22.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DADS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DADS股票是什么时候拆分的？

Direxion Digital Advertising ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.75和-1.50%中可见。

日范围
19.71 19.75
年范围
18.29 22.50
前一天收盘价
19.75
开盘价
19.73
卖价
19.71
买价
20.01
最低价
19.71
最高价
19.75
交易量
4
日变化
-0.20%
月变化
-0.10%
6个月变化
0.78%
年变化
-1.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%