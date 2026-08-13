DADS: Direxion Digital Advertising ETF
今日DADS汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点19.71和高点19.75进行交易。
关注Direxion Digital Advertising ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DADS股票今天的价格是多少？
Direxion Digital Advertising ETF股票今天的定价为19.71。它在19.71 - 19.75范围内交易，昨天的收盘价为19.75，交易量达到4。DADS的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Digital Advertising ETF股票是否支付股息？
Direxion Digital Advertising ETF目前的价值为19.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.50%和USD。实时查看图表以跟踪DADS走势。
如何购买DADS股票？
您可以以19.71的当前价格购买Direxion Digital Advertising ETF股票。订单通常设置在19.71或20.01附近，而4和-0.10%显示市场活动。立即关注DADS的实时图表更新。
如何投资DADS股票？
投资Direxion Digital Advertising ETF需要考虑年度范围18.29 - 22.50和当前价格19.71。许多人在以19.71或20.01下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看DADS价格图表，了解每日变化。
Direxion Digital Advertising ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Digital Advertising ETF的最高价格是22.50。在18.29 - 22.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Digital Advertising ETF的绩效。
Direxion Digital Advertising ETF股票的最低价格是多少？
Direxion Digital Advertising ETF（DADS）的最低价格为18.29。将其与当前的19.71和18.29 - 22.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DADS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DADS股票是什么时候拆分的？
Direxion Digital Advertising ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.75和-1.50%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.75
- 开盘价
- 19.73
- 卖价
- 19.71
- 买价
- 20.01
- 最低价
- 19.71
- 最高价
- 19.75
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- -0.10%
- 6个月变化
- 0.78%
- 年变化
- -1.50%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%