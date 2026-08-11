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DABS: DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
Курс DABS за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.26, а максимальная — 50.36.
Следите за динамикой DoubleLine Asset-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DABS сегодня?
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) сегодня оценивается на уровне 50.36. Инструмент торгуется в пределах 50.26 - 50.36, вчерашнее закрытие составило 50.35, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DABS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DoubleLine Asset-Backed Securities ETF?
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 50.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.62% и USD. Отслеживайте движения DABS на графике в реальном времени.
Как купить акции DABS?
Вы можете купить акции DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) по текущей цене 50.36. Ордера обычно размещаются около 50.36 или 50.66, тогда как 28 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DABS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DABS?
Инвестирование в DoubleLine Asset-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 50.19 - 51.46 и текущей цены 50.36. Многие сравнивают 0.28% и -1.49% перед размещением ордеров на 50.36 или 50.66. Изучайте ежедневные изменения цены DABS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DoubleLine Asset-Backed Securities ETF?
Самая высокая цена DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) за последний год составила 51.46. Акции заметно колебались в пределах 50.19 - 51.46, сравнение с 50.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DoubleLine Asset-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DoubleLine Asset-Backed Securities ETF?
Самая низкая цена DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) за год составила 50.19. Сравнение с текущими 50.36 и 50.19 - 51.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DABS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DABS?
В прошлом DoubleLine Asset-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.35 и -1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.35
- Open
- 50.27
- Bid
- 50.36
- Ask
- 50.66
- Low
- 50.26
- High
- 50.36
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- -1.49%
- Годовое изменение
- -1.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%