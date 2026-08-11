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DABS: DoubleLine Asset-Backed Securities ETF

50.36 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DABS за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.26, а максимальная — 50.36.

Следите за динамикой DoubleLine Asset-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DABS сегодня?

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) сегодня оценивается на уровне 50.36. Инструмент торгуется в пределах 50.26 - 50.36, вчерашнее закрытие составило 50.35, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DABS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DoubleLine Asset-Backed Securities ETF?

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF в настоящее время оценивается в 50.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.62% и USD. Отслеживайте движения DABS на графике в реальном времени.

Как купить акции DABS?

Вы можете купить акции DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) по текущей цене 50.36. Ордера обычно размещаются около 50.36 или 50.66, тогда как 28 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DABS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DABS?

Инвестирование в DoubleLine Asset-Backed Securities ETF предполагает учет годового диапазона 50.19 - 51.46 и текущей цены 50.36. Многие сравнивают 0.28% и -1.49% перед размещением ордеров на 50.36 или 50.66. Изучайте ежедневные изменения цены DABS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DoubleLine Asset-Backed Securities ETF?

Самая высокая цена DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) за последний год составила 51.46. Акции заметно колебались в пределах 50.19 - 51.46, сравнение с 50.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DoubleLine Asset-Backed Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DoubleLine Asset-Backed Securities ETF?

Самая низкая цена DoubleLine Asset-Backed Securities ETF (DABS) за год составила 50.19. Сравнение с текущими 50.36 и 50.19 - 51.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DABS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DABS?

В прошлом DoubleLine Asset-Backed Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.35 и -1.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.26 50.36
Годовой диапазон
50.19 51.46
Предыдущее закрытие
50.35
Open
50.27
Bid
50.36
Ask
50.66
Low
50.26
High
50.36
Объем
28
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
-1.49%
Годовое изменение
-1.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%