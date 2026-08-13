DABS: DoubleLine Asset-Backed Securities ETF
今日DABS汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点50.29和高点50.37进行交易。
关注DoubleLine Asset-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DABS股票今天的价格是多少？
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票今天的定价为50.37。它在50.29 - 50.37范围内交易，昨天的收盘价为50.36，交易量达到19。DABS的实时价格图表显示了这些更新。
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票是否支付股息？
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF目前的价值为50.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.60%和USD。实时查看图表以跟踪DABS走势。
如何购买DABS股票？
您可以以50.37的当前价格购买DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在50.37或50.67附近，而19和0.02%显示市场活动。立即关注DABS的实时图表更新。
如何投资DABS股票？
投资DoubleLine Asset-Backed Securities ETF需要考虑年度范围50.19 - 51.46和当前价格50.37。许多人在以50.37或50.67下订单之前，会比较0.30%和。实时查看DABS价格图表，了解每日变化。
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，DoubleLine Asset-Backed Securities ETF的最高价格是51.46。在50.19 - 51.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine Asset-Backed Securities ETF的绩效。
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF（DABS）的最低价格为50.19。将其与当前的50.37和50.19 - 51.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DABS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DABS股票是什么时候拆分的？
DoubleLine Asset-Backed Securities ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.36和-1.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.36
- 开盘价
- 50.36
- 卖价
- 50.37
- 买价
- 50.67
- 最低价
- 50.29
- 最高价
- 50.37
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 0.30%
- 6个月变化
- -1.47%
- 年变化
- -1.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%