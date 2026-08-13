DABS股票今天的价格是多少？ DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票今天的定价为50.37。它在50.29 - 50.37范围内交易，昨天的收盘价为50.36，交易量达到19。DABS的实时价格图表显示了这些更新。

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票是否支付股息？ DoubleLine Asset-Backed Securities ETF目前的价值为50.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.60%和USD。实时查看图表以跟踪DABS走势。

如何购买DABS股票？ 您可以以50.37的当前价格购买DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票。订单通常设置在50.37或50.67附近，而19和0.02%显示市场活动。立即关注DABS的实时图表更新。

如何投资DABS股票？ 投资DoubleLine Asset-Backed Securities ETF需要考虑年度范围50.19 - 51.46和当前价格50.37。许多人在以50.37或50.67下订单之前，会比较0.30%和。实时查看DABS价格图表，了解每日变化。

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，DoubleLine Asset-Backed Securities ETF的最高价格是51.46。在50.19 - 51.46内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DoubleLine Asset-Backed Securities ETF的绩效。

DoubleLine Asset-Backed Securities ETF股票的最低价格是多少？ DoubleLine Asset-Backed Securities ETF（DABS）的最低价格为50.19。将其与当前的50.37和50.19 - 51.46进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DABS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。