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CWVX: Tradr 2X Long CRWV Daily ETF
Курс CWVX за сегодня изменился на -5.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.35, а максимальная — 19.67.
Следите за динамикой Tradr 2X Long CRWV Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CWVX сегодня?
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) сегодня оценивается на уровне 17.35. Инструмент торгуется в пределах 17.35 - 19.67, вчерашнее закрытие составило 18.35, а торговый объем достиг 601. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CWVX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tradr 2X Long CRWV Daily ETF?
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF в настоящее время оценивается в 17.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.58% и USD. Отслеживайте движения CWVX на графике в реальном времени.
Как купить акции CWVX?
Вы можете купить акции Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) по текущей цене 17.35. Ордера обычно размещаются около 17.35 или 17.65, тогда как 601 и -8.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CWVX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CWVX?
Инвестирование в Tradr 2X Long CRWV Daily ETF предполагает учет годового диапазона 4.08 - 56.96 и текущей цены 17.35. Многие сравнивают 48.54% и -14.15% перед размещением ордеров на 17.35 или 17.65. Изучайте ежедневные изменения цены CWVX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tradr 2X Long CRWV Daily ETF?
Самая высокая цена Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) за последний год составила 56.96. Акции заметно колебались в пределах 4.08 - 56.96, сравнение с 18.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tradr 2X Long CRWV Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tradr 2X Long CRWV Daily ETF?
Самая низкая цена Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) за год составила 4.08. Сравнение с текущими 17.35 и 4.08 - 56.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CWVX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CWVX?
В прошлом Tradr 2X Long CRWV Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.35 и 57.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.35
- Open
- 18.90
- Bid
- 17.35
- Ask
- 17.65
- Low
- 17.35
- High
- 19.67
- Объем
- 601
- Дневное изменение
- -5.45%
- Месячное изменение
- 48.54%
- 6-месячное изменение
- -14.15%
- Годовое изменение
- 57.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%