CWVX: Tradr 2X Long CRWV Daily ETF
今日CWVX汇率已更改4.67%。当日，交易品种以低点17.08和高点19.45进行交易。
关注Tradr 2X Long CRWV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CWVX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票今天的定价为18.16。它在17.08 - 19.45范围内交易，昨天的收盘价为17.35，交易量达到892。CWVX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF目前的价值为18.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.94%和USD。实时查看图表以跟踪CWVX走势。
如何购买CWVX股票？
您可以以18.16的当前价格购买Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票。订单通常设置在18.16或18.46附近，而892和-1.47%显示市场活动。立即关注CWVX的实时图表更新。
如何投资CWVX股票？
投资Tradr 2X Long CRWV Daily ETF需要考虑年度范围4.08 - 56.96和当前价格18.16。许多人在以18.16或18.46下订单之前，会比较55.48%和。实时查看CWVX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long CRWV Daily ETF的最高价格是56.96。在4.08 - 56.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRWV Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF（CWVX）的最低价格为4.08。将其与当前的18.16和4.08 - 56.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CWVX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.35和64.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.35
- 开盘价
- 18.43
- 卖价
- 18.16
- 买价
- 18.46
- 最低价
- 17.08
- 最高价
- 19.45
- 交易量
- 892
- 日变化
- 4.67%
- 月变化
- 55.48%
- 6个月变化
- -10.14%
- 年变化
- 64.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%