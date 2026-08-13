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CWVX: Tradr 2X Long CRWV Daily ETF

18.16 USD 0.81 (4.67%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CWVX汇率已更改4.67%。当日，交易品种以低点17.08和高点19.45进行交易。

关注Tradr 2X Long CRWV Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CWVX股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票今天的定价为18.16。它在17.08 - 19.45范围内交易，昨天的收盘价为17.35，交易量达到892。CWVX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF目前的价值为18.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.94%和USD。实时查看图表以跟踪CWVX走势。

如何购买CWVX股票？

您可以以18.16的当前价格购买Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票。订单通常设置在18.16或18.46附近，而892和-1.47%显示市场活动。立即关注CWVX的实时图表更新。

如何投资CWVX股票？

投资Tradr 2X Long CRWV Daily ETF需要考虑年度范围4.08 - 56.96和当前价格18.16。许多人在以18.16或18.46下订单之前，会比较55.48%和。实时查看CWVX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long CRWV Daily ETF的最高价格是56.96。在4.08 - 56.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRWV Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF（CWVX）的最低价格为4.08。将其与当前的18.16和4.08 - 56.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CWVX股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.35和64.94%中可见。

日范围
17.08 19.45
年范围
4.08 56.96
前一天收盘价
17.35
开盘价
18.43
卖价
18.16
买价
18.46
最低价
17.08
最高价
19.45
交易量
892
日变化
4.67%
月变化
55.48%
6个月变化
-10.14%
年变化
64.94%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%