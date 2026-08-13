CWVX股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票今天的定价为18.16。它在17.08 - 19.45范围内交易，昨天的收盘价为17.35，交易量达到892。CWVX的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long CRWV Daily ETF目前的价值为18.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注64.94%和USD。实时查看图表以跟踪CWVX走势。

如何购买CWVX股票？ 您可以以18.16的当前价格购买Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票。订单通常设置在18.16或18.46附近，而892和-1.47%显示市场活动。立即关注CWVX的实时图表更新。

如何投资CWVX股票？ 投资Tradr 2X Long CRWV Daily ETF需要考虑年度范围4.08 - 56.96和当前价格18.16。许多人在以18.16或18.46下订单之前，会比较55.48%和。实时查看CWVX价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long CRWV Daily ETF的最高价格是56.96。在4.08 - 56.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long CRWV Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long CRWV Daily ETF（CWVX）的最低价格为4.08。将其与当前的18.16和4.08 - 56.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CWVX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。