Валюты / CVRX
CVRX: CVRx Inc
6.95 USD 0.03 (0.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVRX за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.67, а максимальная — 7.16.
Следите за динамикой CVRx Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.67 7.16
Годовой диапазон
4.30 18.55
- Предыдущее закрытие
- 6.92
- Open
- 7.03
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Low
- 6.67
- High
- 7.16
- Объем
- 644
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- -9.86%
- 6-месячное изменение
- -43.63%
- Годовое изменение
- -21.73%
