CVRX: CVRx Inc

7.20 USD 0.03 (0.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVRX hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.06 bis zu einem Hoch von 7.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die CVRx Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.06 7.48
Jahresspanne
4.30 18.55
Vorheriger Schlusskurs
7.17
Eröffnung
7.18
Bid
7.20
Ask
7.50
Tief
7.06
Hoch
7.48
Volumen
305
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
-6.61%
6-Monatsänderung
-41.61%
Jahresänderung
-18.92%
