Курс CVNY за сегодня изменился на 3.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.67, а максимальная — 22.40.

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