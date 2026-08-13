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CVNY: YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF

21.79 USD 0.43 (1.94%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CVNY汇率已更改-1.94%。当日，交易品种以低点21.50和高点22.00进行交易。

关注YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CVNY股票今天的价格是多少？

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为21.79。它在21.50 - 22.00范围内交易，昨天的收盘价为22.22，交易量达到21。CVNY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF目前的价值为21.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.46%和USD。实时查看图表以跟踪CVNY走势。

如何购买CVNY股票？

您可以以21.79的当前价格购买YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在21.79或22.09附近，而21和-0.95%显示市场活动。立即关注CVNY的实时图表更新。

如何投资CVNY股票？

投资YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围17.96 - 30.16和当前价格21.79。许多人在以21.79或22.09下订单之前，会比较9.83%和。实时查看CVNY价格图表，了解每日变化。

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF的最高价格是30.16。在17.96 - 30.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF（CVNY）的最低价格为17.96。将其与当前的21.79和17.96 - 30.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CVNY股票是什么时候拆分的？

YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.22和-22.46%中可见。

日范围
21.50 22.00
年范围
17.96 30.16
前一天收盘价
22.22
开盘价
22.00
卖价
21.79
买价
22.09
最低价
21.50
最高价
22.00
交易量
21
日变化
-1.94%
月变化
9.83%
6个月变化
-19.12%
年变化
-22.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%