CVNY: YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF
今日CVNY汇率已更改-1.94%。当日，交易品种以低点21.50和高点22.00进行交易。
关注YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
CVNY股票今天的价格是多少？
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票今天的定价为21.79。它在21.50 - 22.00范围内交易，昨天的收盘价为22.22，交易量达到21。CVNY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF目前的价值为21.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-22.46%和USD。实时查看图表以跟踪CVNY走势。
如何购买CVNY股票？
您可以以21.79的当前价格购买YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在21.79或22.09附近，而21和-0.95%显示市场活动。立即关注CVNY的实时图表更新。
如何投资CVNY股票？
投资YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围17.96 - 30.16和当前价格21.79。许多人在以21.79或22.09下订单之前，会比较9.83%和。实时查看CVNY价格图表，了解每日变化。
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF的最高价格是30.16。在17.96 - 30.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF（CVNY）的最低价格为17.96。将其与当前的21.79和17.96 - 30.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CVNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CVNY股票是什么时候拆分的？
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.22和-22.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.22
- 开盘价
- 22.00
- 卖价
- 21.79
- 买价
- 22.09
- 最低价
- 21.50
- 最高价
- 22.00
- 交易量
- 21
- 日变化
- -1.94%
- 月变化
- 9.83%
- 6个月变化
- -19.12%
- 年变化
- -22.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%