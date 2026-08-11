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CUSD: CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

19.42 USD 0.31 (1.62%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CUSD за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.23, а максимальная — 19.90.

Следите за динамикой CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CUSD сегодня?

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) сегодня оценивается на уровне 19.42. Инструмент торгуется в пределах 19.23 - 19.90, вчерашнее закрытие составило 19.11, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CUSD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF?

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF в настоящее время оценивается в 19.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.36% и USD. Отслеживайте движения CUSD на графике в реальном времени.

Как купить акции CUSD?

Вы можете купить акции CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) по текущей цене 19.42. Ордера обычно размещаются около 19.42 или 19.72, тогда как 14 и 0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CUSD?

Инвестирование в CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF предполагает учет годового диапазона 17.42 - 21.78 и текущей цены 19.42. Многие сравнивают -1.87% и 1.94% перед размещением ордеров на 19.42 или 19.72. Изучайте ежедневные изменения цены CUSD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF?

Самая высокая цена CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) за последний год составила 21.78. Акции заметно колебались в пределах 17.42 - 21.78, сравнение с 19.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF?

Самая низкая цена CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) за год составила 17.42. Сравнение с текущими 19.42 и 17.42 - 21.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CUSD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CUSD?

В прошлом CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.11 и 0.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.23 19.90
Годовой диапазон
17.42 21.78
Предыдущее закрытие
19.11
Open
19.23
Bid
19.42
Ask
19.72
Low
19.23
High
19.90
Объем
14
Дневное изменение
1.62%
Месячное изменение
-1.87%
6-месячное изменение
1.94%
Годовое изменение
0.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%