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CUSD: CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
Курс CUSD за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.23, а максимальная — 19.90.
Следите за динамикой CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CUSD сегодня?
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) сегодня оценивается на уровне 19.42. Инструмент торгуется в пределах 19.23 - 19.90, вчерашнее закрытие составило 19.11, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CUSD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF?
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF в настоящее время оценивается в 19.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.36% и USD. Отслеживайте движения CUSD на графике в реальном времени.
Как купить акции CUSD?
Вы можете купить акции CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) по текущей цене 19.42. Ордера обычно размещаются около 19.42 или 19.72, тогда как 14 и 0.99% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CUSD?
Инвестирование в CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF предполагает учет годового диапазона 17.42 - 21.78 и текущей цены 19.42. Многие сравнивают -1.87% и 1.94% перед размещением ордеров на 19.42 или 19.72. Изучайте ежедневные изменения цены CUSD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF?
Самая высокая цена CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) за последний год составила 21.78. Акции заметно колебались в пределах 17.42 - 21.78, сравнение с 19.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF?
Самая низкая цена CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) за год составила 17.42. Сравнение с текущими 19.42 и 17.42 - 21.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CUSD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CUSD?
В прошлом CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.11 и 0.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.11
- Open
- 19.23
- Bid
- 19.42
- Ask
- 19.72
- Low
- 19.23
- High
- 19.90
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 1.62%
- Месячное изменение
- -1.87%
- 6-месячное изменение
- 1.94%
- Годовое изменение
- 0.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%