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CUSD: CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

19.42 USD 0.31 (1.62%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CUSD汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点19.23和高点19.90进行交易。

关注CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

CUSD股票今天的价格是多少？

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票今天的定价为19.42。它在19.23 - 19.90范围内交易，昨天的收盘价为19.11，交易量达到14。CUSD的实时价格图表显示了这些更新。

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票是否支付股息？

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF目前的价值为19.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.36%和USD。实时查看图表以跟踪CUSD走势。

如何购买CUSD股票？

您可以以19.42的当前价格购买CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票。订单通常设置在19.42或19.72附近，而14和0.99%显示市场活动。立即关注CUSD的实时图表更新。

如何投资CUSD股票？

投资CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF需要考虑年度范围17.42 - 21.78和当前价格19.42。许多人在以19.42或19.72下订单之前，会比较-1.87%和。实时查看CUSD价格图表，了解每日变化。

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF的最高价格是21.78。在17.42 - 21.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF的绩效。

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票的最低价格是多少？

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF（CUSD）的最低价格为17.42。将其与当前的19.42和17.42 - 21.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CUSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CUSD股票是什么时候拆分的？

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.11和0.36%中可见。

日范围
19.23 19.90
年范围
17.42 21.78
前一天收盘价
19.11
开盘价
19.23
卖价
19.42
买价
19.72
最低价
19.23
最高价
19.90
交易量
14
日变化
1.62%
月变化
-1.87%
6个月变化
1.94%
年变化
0.36%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%