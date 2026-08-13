CUSD: CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
今日CUSD汇率已更改1.62%。当日，交易品种以低点19.23和高点19.90进行交易。
关注CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CUSD股票今天的价格是多少？
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票今天的定价为19.42。它在19.23 - 19.90范围内交易，昨天的收盘价为19.11，交易量达到14。CUSD的实时价格图表显示了这些更新。
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票是否支付股息？
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF目前的价值为19.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.36%和USD。实时查看图表以跟踪CUSD走势。
如何购买CUSD股票？
您可以以19.42的当前价格购买CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票。订单通常设置在19.42或19.72附近，而14和0.99%显示市场活动。立即关注CUSD的实时图表更新。
如何投资CUSD股票？
投资CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF需要考虑年度范围17.42 - 21.78和当前价格19.42。许多人在以19.42或19.72下订单之前，会比较-1.87%和。实时查看CUSD价格图表，了解每日变化。
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF的最高价格是21.78。在17.42 - 21.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF的绩效。
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF股票的最低价格是多少？
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF（CUSD）的最低价格为17.42。将其与当前的19.42和17.42 - 21.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CUSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CUSD股票是什么时候拆分的？
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.11和0.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.11
- 开盘价
- 19.23
- 卖价
- 19.42
- 买价
- 19.72
- 最低价
- 19.23
- 最高价
- 19.90
- 交易量
- 14
- 日变化
- 1.62%
- 月变化
- -1.87%
- 6个月变化
- 1.94%
- 年变化
- 0.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%