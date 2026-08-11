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CTW: CTW Cayman
Курс CTW за сегодня изменился на 2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 2.56.
Следите за динамикой CTW Cayman. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTW сегодня?
CTW Cayman (CTW) сегодня оценивается на уровне 2.54. Инструмент торгуется в пределах 2.40 - 2.56, вчерашнее закрытие составило 2.49, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CTW Cayman?
CTW Cayman в настоящее время оценивается в 2.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.90% и USD. Отслеживайте движения CTW на графике в реальном времени.
Как купить акции CTW?
Вы можете купить акции CTW Cayman (CTW) по текущей цене 2.54. Ордера обычно размещаются около 2.54 или 2.84, тогда как 67 и 4.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTW?
Инвестирование в CTW Cayman предполагает учет годового диапазона 1.10 - 3.14 и текущей цены 2.54. Многие сравнивают 4.53% и 68.21% перед размещением ордеров на 2.54 или 2.84. Изучайте ежедневные изменения цены CTW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CTW Cayman?
Самая высокая цена CTW Cayman (CTW) за последний год составила 3.14. Акции заметно колебались в пределах 1.10 - 3.14, сравнение с 2.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CTW Cayman на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CTW Cayman?
Самая низкая цена CTW Cayman (CTW) за год составила 1.10. Сравнение с текущими 2.54 и 1.10 - 3.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTW?
В прошлом CTW Cayman проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.49 и 13.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.49
- Open
- 2.43
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Low
- 2.40
- High
- 2.56
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- 2.01%
- Месячное изменение
- 4.53%
- 6-месячное изменение
- 68.21%
- Годовое изменение
- 13.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%