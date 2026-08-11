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CTW: CTW Cayman

2.54 USD 0.05 (2.01%)
Сектор: Услуги связи Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CTW за сегодня изменился на 2.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.40, а максимальная — 2.56.

Следите за динамикой CTW Cayman. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTW сегодня?

CTW Cayman (CTW) сегодня оценивается на уровне 2.54. Инструмент торгуется в пределах 2.40 - 2.56, вчерашнее закрытие составило 2.49, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CTW Cayman?

CTW Cayman в настоящее время оценивается в 2.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.90% и USD. Отслеживайте движения CTW на графике в реальном времени.

Как купить акции CTW?

Вы можете купить акции CTW Cayman (CTW) по текущей цене 2.54. Ордера обычно размещаются около 2.54 или 2.84, тогда как 67 и 4.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTW?

Инвестирование в CTW Cayman предполагает учет годового диапазона 1.10 - 3.14 и текущей цены 2.54. Многие сравнивают 4.53% и 68.21% перед размещением ордеров на 2.54 или 2.84. Изучайте ежедневные изменения цены CTW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CTW Cayman?

Самая высокая цена CTW Cayman (CTW) за последний год составила 3.14. Акции заметно колебались в пределах 1.10 - 3.14, сравнение с 2.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CTW Cayman на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CTW Cayman?

Самая низкая цена CTW Cayman (CTW) за год составила 1.10. Сравнение с текущими 2.54 и 1.10 - 3.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTW?

В прошлом CTW Cayman проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.49 и 13.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.40 2.56
Годовой диапазон
1.10 3.14
Предыдущее закрытие
2.49
Open
2.43
Bid
2.54
Ask
2.84
Low
2.40
High
2.56
Объем
67
Дневное изменение
2.01%
Месячное изменение
4.53%
6-месячное изменение
68.21%
Годовое изменение
13.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%