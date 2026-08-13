CTW: CTW Cayman
今日CTW汇率已更改2.76%。当日，交易品种以低点2.41和高点2.63进行交易。
关注CTW Cayman动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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- MN
常见问题解答
CTW股票今天的价格是多少？
CTW Cayman股票今天的定价为2.61。它在2.41 - 2.63范围内交易，昨天的收盘价为2.54，交易量达到48。CTW的实时价格图表显示了这些更新。
CTW Cayman股票是否支付股息？
CTW Cayman目前的价值为2.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.04%和USD。实时查看图表以跟踪CTW走势。
如何购买CTW股票？
您可以以2.61的当前价格购买CTW Cayman股票。订单通常设置在2.61或2.91附近，而48和5.24%显示市场活动。立即关注CTW的实时图表更新。
如何投资CTW股票？
投资CTW Cayman需要考虑年度范围1.10 - 3.14和当前价格2.61。许多人在以2.61或2.91下订单之前，会比较7.41%和。实时查看CTW价格图表，了解每日变化。
CTW Cayman股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CTW Cayman的最高价格是3.14。在1.10 - 3.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CTW Cayman的绩效。
CTW Cayman股票的最低价格是多少？
CTW Cayman（CTW）的最低价格为1.10。将其与当前的2.61和1.10 - 3.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CTW股票是什么时候拆分的？
CTW Cayman历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.54和17.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 2.54
- 开盘价
- 2.48
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.41
- 最高价
- 2.63
- 交易量
- 48
- 日变化
- 2.76%
- 月变化
- 7.41%
- 6个月变化
- 72.85%
- 年变化
- 17.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%