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CTW: CTW Cayman

2.61 USD 0.07 (2.76%)
版块: 通讯服务 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CTW汇率已更改2.76%。当日，交易品种以低点2.41和高点2.63进行交易。

关注CTW Cayman动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

CTW股票今天的价格是多少？

CTW Cayman股票今天的定价为2.61。它在2.41 - 2.63范围内交易，昨天的收盘价为2.54，交易量达到48。CTW的实时价格图表显示了这些更新。

CTW Cayman股票是否支付股息？

CTW Cayman目前的价值为2.61。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.04%和USD。实时查看图表以跟踪CTW走势。

如何购买CTW股票？

您可以以2.61的当前价格购买CTW Cayman股票。订单通常设置在2.61或2.91附近，而48和5.24%显示市场活动。立即关注CTW的实时图表更新。

如何投资CTW股票？

投资CTW Cayman需要考虑年度范围1.10 - 3.14和当前价格2.61。许多人在以2.61或2.91下订单之前，会比较7.41%和。实时查看CTW价格图表，了解每日变化。

CTW Cayman股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CTW Cayman的最高价格是3.14。在1.10 - 3.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CTW Cayman的绩效。

CTW Cayman股票的最低价格是多少？

CTW Cayman（CTW）的最低价格为1.10。将其与当前的2.61和1.10 - 3.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CTW股票是什么时候拆分的？

CTW Cayman历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.54和17.04%中可见。

日范围
2.41 2.63
年范围
1.10 3.14
前一天收盘价
2.54
开盘价
2.48
卖价
2.61
买价
2.91
最低价
2.41
最高价
2.63
交易量
48
日变化
2.76%
月变化
7.41%
6个月变化
72.85%
年变化
17.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%