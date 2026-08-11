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CTIF: Castellan Targeted Income ETF
Курс CTIF за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.59, а максимальная — 55.59.
Следите за динамикой Castellan Targeted Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTIF сегодня?
Castellan Targeted Income ETF (CTIF) сегодня оценивается на уровне 55.59. Инструмент торгуется в пределах 55.59 - 55.59, вчерашнее закрытие составило 54.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTIF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Castellan Targeted Income ETF?
Castellan Targeted Income ETF в настоящее время оценивается в 55.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.87% и USD. Отслеживайте движения CTIF на графике в реальном времени.
Как купить акции CTIF?
Вы можете купить акции Castellan Targeted Income ETF (CTIF) по текущей цене 55.59. Ордера обычно размещаются около 55.59 или 55.89, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTIF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTIF?
Инвестирование в Castellan Targeted Income ETF предполагает учет годового диапазона 48.58 - 55.59 и текущей цены 55.59. Многие сравнивают 0.00% и 8.15% перед размещением ордеров на 55.59 или 55.89. Изучайте ежедневные изменения цены CTIF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Castellan Targeted Income ETF?
Самая высокая цена Castellan Targeted Income ETF (CTIF) за последний год составила 55.59. Акции заметно колебались в пределах 48.58 - 55.59, сравнение с 54.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Castellan Targeted Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Castellan Targeted Income ETF?
Самая низкая цена Castellan Targeted Income ETF (CTIF) за год составила 48.58. Сравнение с текущими 55.59 и 48.58 - 55.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTIF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTIF?
В прошлом Castellan Targeted Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.01 и 8.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.01
- Open
- 55.59
- Bid
- 55.59
- Ask
- 55.89
- Low
- 55.59
- High
- 55.59
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 8.15%
- Годовое изменение
- 8.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%