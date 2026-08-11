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CTIF: Castellan Targeted Income ETF

55.59 USD 1.58 (2.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CTIF за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.59, а максимальная — 55.59.

Следите за динамикой Castellan Targeted Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTIF сегодня?

Castellan Targeted Income ETF (CTIF) сегодня оценивается на уровне 55.59. Инструмент торгуется в пределах 55.59 - 55.59, вчерашнее закрытие составило 54.01, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTIF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Castellan Targeted Income ETF?

Castellan Targeted Income ETF в настоящее время оценивается в 55.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.87% и USD. Отслеживайте движения CTIF на графике в реальном времени.

Как купить акции CTIF?

Вы можете купить акции Castellan Targeted Income ETF (CTIF) по текущей цене 55.59. Ордера обычно размещаются около 55.59 или 55.89, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTIF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTIF?

Инвестирование в Castellan Targeted Income ETF предполагает учет годового диапазона 48.58 - 55.59 и текущей цены 55.59. Многие сравнивают 0.00% и 8.15% перед размещением ордеров на 55.59 или 55.89. Изучайте ежедневные изменения цены CTIF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Castellan Targeted Income ETF?

Самая высокая цена Castellan Targeted Income ETF (CTIF) за последний год составила 55.59. Акции заметно колебались в пределах 48.58 - 55.59, сравнение с 54.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Castellan Targeted Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Castellan Targeted Income ETF?

Самая низкая цена Castellan Targeted Income ETF (CTIF) за год составила 48.58. Сравнение с текущими 55.59 и 48.58 - 55.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTIF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTIF?

В прошлом Castellan Targeted Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.01 и 8.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.59 55.59
Годовой диапазон
48.58 55.59
Предыдущее закрытие
54.01
Open
55.59
Bid
55.59
Ask
55.89
Low
55.59
High
55.59
Объем
4
Дневное изменение
2.93%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
8.15%
Годовое изменение
8.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%