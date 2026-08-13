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CTIF: Castellan Targeted Income ETF

55.59 USD 1.58 (2.93%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CTIF汇率已更改2.93%。当日，交易品种以低点55.59和高点55.59进行交易。

关注Castellan Targeted Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CTIF股票今天的价格是多少？

Castellan Targeted Income ETF股票今天的定价为55.59。它在55.59 - 55.59范围内交易，昨天的收盘价为54.01，交易量达到4。CTIF的实时价格图表显示了这些更新。

Castellan Targeted Income ETF股票是否支付股息？

Castellan Targeted Income ETF目前的价值为55.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.87%和USD。实时查看图表以跟踪CTIF走势。

如何购买CTIF股票？

您可以以55.59的当前价格购买Castellan Targeted Income ETF股票。订单通常设置在55.59或55.89附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注CTIF的实时图表更新。

如何投资CTIF股票？

投资Castellan Targeted Income ETF需要考虑年度范围48.58 - 55.59和当前价格55.59。许多人在以55.59或55.89下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CTIF价格图表，了解每日变化。

Castellan Targeted Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Castellan Targeted Income ETF的最高价格是55.59。在48.58 - 55.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Castellan Targeted Income ETF的绩效。

Castellan Targeted Income ETF股票的最低价格是多少？

Castellan Targeted Income ETF（CTIF）的最低价格为48.58。将其与当前的55.59和48.58 - 55.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CTIF股票是什么时候拆分的？

Castellan Targeted Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.01和8.87%中可见。

日范围
55.59 55.59
年范围
48.58 55.59
前一天收盘价
54.01
开盘价
55.59
卖价
55.59
买价
55.89
最低价
55.59
最高价
55.59
交易量
4
日变化
2.93%
月变化
0.00%
6个月变化
8.15%
年变化
8.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%