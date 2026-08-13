CTIF: Castellan Targeted Income ETF
今日CTIF汇率已更改2.93%。当日，交易品种以低点55.59和高点55.59进行交易。
关注Castellan Targeted Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
CTIF股票今天的价格是多少？
Castellan Targeted Income ETF股票今天的定价为55.59。它在55.59 - 55.59范围内交易，昨天的收盘价为54.01，交易量达到4。CTIF的实时价格图表显示了这些更新。
Castellan Targeted Income ETF股票是否支付股息？
Castellan Targeted Income ETF目前的价值为55.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.87%和USD。实时查看图表以跟踪CTIF走势。
如何购买CTIF股票？
您可以以55.59的当前价格购买Castellan Targeted Income ETF股票。订单通常设置在55.59或55.89附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注CTIF的实时图表更新。
如何投资CTIF股票？
投资Castellan Targeted Income ETF需要考虑年度范围48.58 - 55.59和当前价格55.59。许多人在以55.59或55.89下订单之前，会比较0.00%和。实时查看CTIF价格图表，了解每日变化。
Castellan Targeted Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Castellan Targeted Income ETF的最高价格是55.59。在48.58 - 55.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Castellan Targeted Income ETF的绩效。
Castellan Targeted Income ETF股票的最低价格是多少？
Castellan Targeted Income ETF（CTIF）的最低价格为48.58。将其与当前的55.59和48.58 - 55.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTIF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CTIF股票是什么时候拆分的？
Castellan Targeted Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.01和8.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.01
- 开盘价
- 55.59
- 卖价
- 55.59
- 买价
- 55.89
- 最低价
- 55.59
- 最高价
- 55.59
- 交易量
- 4
- 日变化
- 2.93%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 8.15%
- 年变化
- 8.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%