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CTEF: Castellan Targeted Equity ETF

88.95 USD 0.99 (1.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CTEF за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.94, а максимальная — 89.12.

Следите за динамикой Castellan Targeted Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTEF сегодня?

Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) сегодня оценивается на уровне 88.95. Инструмент торгуется в пределах 88.94 - 89.12, вчерашнее закрытие составило 89.94, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Castellan Targeted Equity ETF?

Castellan Targeted Equity ETF в настоящее время оценивается в 88.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.77% и USD. Отслеживайте движения CTEF на графике в реальном времени.

Как купить акции CTEF?

Вы можете купить акции Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) по текущей цене 88.95. Ордера обычно размещаются около 88.95 или 89.25, тогда как 4 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTEF?

Инвестирование в Castellan Targeted Equity ETF предполагает учет годового диапазона 58.58 - 94.30 и текущей цены 88.95. Многие сравнивают -1.53% и 19.56% перед размещением ордеров на 88.95 или 89.25. Изучайте ежедневные изменения цены CTEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Castellan Targeted Equity ETF?

Самая высокая цена Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) за последний год составила 94.30. Акции заметно колебались в пределах 58.58 - 94.30, сравнение с 89.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Castellan Targeted Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Castellan Targeted Equity ETF?

Самая низкая цена Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) за год составила 58.58. Сравнение с текущими 88.95 и 58.58 - 94.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTEF?

В прошлом Castellan Targeted Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.94 и 51.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
88.94 89.12
Годовой диапазон
58.58 94.30
Предыдущее закрытие
89.94
Open
89.00
Bid
88.95
Ask
89.25
Low
88.94
High
89.12
Объем
4
Дневное изменение
-1.10%
Месячное изменение
-1.53%
6-месячное изменение
19.56%
Годовое изменение
51.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%