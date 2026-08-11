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CTEF: Castellan Targeted Equity ETF
Курс CTEF за сегодня изменился на -1.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.94, а максимальная — 89.12.
Следите за динамикой Castellan Targeted Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTEF сегодня?
Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) сегодня оценивается на уровне 88.95. Инструмент торгуется в пределах 88.94 - 89.12, вчерашнее закрытие составило 89.94, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Castellan Targeted Equity ETF?
Castellan Targeted Equity ETF в настоящее время оценивается в 88.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 51.77% и USD. Отслеживайте движения CTEF на графике в реальном времени.
Как купить акции CTEF?
Вы можете купить акции Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) по текущей цене 88.95. Ордера обычно размещаются около 88.95 или 89.25, тогда как 4 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTEF?
Инвестирование в Castellan Targeted Equity ETF предполагает учет годового диапазона 58.58 - 94.30 и текущей цены 88.95. Многие сравнивают -1.53% и 19.56% перед размещением ордеров на 88.95 или 89.25. Изучайте ежедневные изменения цены CTEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Castellan Targeted Equity ETF?
Самая высокая цена Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) за последний год составила 94.30. Акции заметно колебались в пределах 58.58 - 94.30, сравнение с 89.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Castellan Targeted Equity ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Castellan Targeted Equity ETF?
Самая низкая цена Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) за год составила 58.58. Сравнение с текущими 88.95 и 58.58 - 94.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTEF?
В прошлом Castellan Targeted Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.94 и 51.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 89.94
- Open
- 89.00
- Bid
- 88.95
- Ask
- 89.25
- Low
- 88.94
- High
- 89.12
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -1.10%
- Месячное изменение
- -1.53%
- 6-месячное изменение
- 19.56%
- Годовое изменение
- 51.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%