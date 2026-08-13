CTEF: Castellan Targeted Equity ETF
今日CTEF汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点89.06和高点89.43进行交易。
关注Castellan Targeted Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CTEF股票今天的价格是多少？
Castellan Targeted Equity ETF股票今天的定价为89.07。它在89.06 - 89.43范围内交易，昨天的收盘价为88.95，交易量达到10。CTEF的实时价格图表显示了这些更新。
Castellan Targeted Equity ETF股票是否支付股息？
Castellan Targeted Equity ETF目前的价值为89.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.98%和USD。实时查看图表以跟踪CTEF走势。
如何购买CTEF股票？
您可以以89.07的当前价格购买Castellan Targeted Equity ETF股票。订单通常设置在89.07或89.37附近，而10和-0.40%显示市场活动。立即关注CTEF的实时图表更新。
如何投资CTEF股票？
投资Castellan Targeted Equity ETF需要考虑年度范围58.58 - 94.30和当前价格89.07。许多人在以89.07或89.37下订单之前，会比较-1.39%和。实时查看CTEF价格图表，了解每日变化。
Castellan Targeted Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Castellan Targeted Equity ETF的最高价格是94.30。在58.58 - 94.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Castellan Targeted Equity ETF的绩效。
Castellan Targeted Equity ETF股票的最低价格是多少？
Castellan Targeted Equity ETF（CTEF）的最低价格为58.58。将其与当前的89.07和58.58 - 94.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CTEF股票是什么时候拆分的？
Castellan Targeted Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.95和51.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 88.95
- 开盘价
- 89.43
- 卖价
- 89.07
- 买价
- 89.37
- 最低价
- 89.06
- 最高价
- 89.43
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- -1.39%
- 6个月变化
- 19.73%
- 年变化
- 51.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%