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CTEF: Castellan Targeted Equity ETF

89.07 USD 0.12 (0.13%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CTEF汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点89.06和高点89.43进行交易。

关注Castellan Targeted Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CTEF股票今天的价格是多少？

Castellan Targeted Equity ETF股票今天的定价为89.07。它在89.06 - 89.43范围内交易，昨天的收盘价为88.95，交易量达到10。CTEF的实时价格图表显示了这些更新。

Castellan Targeted Equity ETF股票是否支付股息？

Castellan Targeted Equity ETF目前的价值为89.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.98%和USD。实时查看图表以跟踪CTEF走势。

如何购买CTEF股票？

您可以以89.07的当前价格购买Castellan Targeted Equity ETF股票。订单通常设置在89.07或89.37附近，而10和-0.40%显示市场活动。立即关注CTEF的实时图表更新。

如何投资CTEF股票？

投资Castellan Targeted Equity ETF需要考虑年度范围58.58 - 94.30和当前价格89.07。许多人在以89.07或89.37下订单之前，会比较-1.39%和。实时查看CTEF价格图表，了解每日变化。

Castellan Targeted Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Castellan Targeted Equity ETF的最高价格是94.30。在58.58 - 94.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Castellan Targeted Equity ETF的绩效。

Castellan Targeted Equity ETF股票的最低价格是多少？

Castellan Targeted Equity ETF（CTEF）的最低价格为58.58。将其与当前的89.07和58.58 - 94.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CTEF股票是什么时候拆分的？

Castellan Targeted Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.95和51.98%中可见。

日范围
89.06 89.43
年范围
58.58 94.30
前一天收盘价
88.95
开盘价
89.43
卖价
89.07
买价
89.37
最低价
89.06
最高价
89.43
交易量
10
日变化
0.13%
月变化
-1.39%
6个月变化
19.73%
年变化
51.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%