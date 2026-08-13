CTEF股票今天的价格是多少？ Castellan Targeted Equity ETF股票今天的定价为89.07。它在89.06 - 89.43范围内交易，昨天的收盘价为88.95，交易量达到10。CTEF的实时价格图表显示了这些更新。

Castellan Targeted Equity ETF股票是否支付股息？ Castellan Targeted Equity ETF目前的价值为89.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注51.98%和USD。实时查看图表以跟踪CTEF走势。

如何购买CTEF股票？ 您可以以89.07的当前价格购买Castellan Targeted Equity ETF股票。订单通常设置在89.07或89.37附近，而10和-0.40%显示市场活动。立即关注CTEF的实时图表更新。

如何投资CTEF股票？ 投资Castellan Targeted Equity ETF需要考虑年度范围58.58 - 94.30和当前价格89.07。许多人在以89.07或89.37下订单之前，会比较-1.39%和。实时查看CTEF价格图表，了解每日变化。

Castellan Targeted Equity ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Castellan Targeted Equity ETF的最高价格是94.30。在58.58 - 94.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Castellan Targeted Equity ETF的绩效。

Castellan Targeted Equity ETF股票的最低价格是多少？ Castellan Targeted Equity ETF（CTEF）的最低价格为58.58。将其与当前的89.07和58.58 - 94.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。