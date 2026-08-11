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CSPF: Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

26.02 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CSPF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.98, а максимальная — 26.09.

Следите за динамикой Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CSPF сегодня?

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) сегодня оценивается на уровне 26.02. Инструмент торгуется в пределах 25.98 - 26.09, вчерашнее закрытие составило 26.02, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSPF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF?

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF в настоящее время оценивается в 26.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения CSPF на графике в реальном времени.

Как купить акции CSPF?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) по текущей цене 26.02. Ордера обычно размещаются около 26.02 или 26.32, тогда как 50 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSPF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CSPF?

Инвестирование в Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF предполагает учет годового диапазона 25.37 - 26.81 и текущей цены 26.02. Многие сравнивают 0.42% и -0.38% перед размещением ордеров на 26.02 или 26.32. Изучайте ежедневные изменения цены CSPF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF?

Самая высокая цена Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) за последний год составила 26.81. Акции заметно колебались в пределах 25.37 - 26.81, сравнение с 26.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF?

Самая низкая цена Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF) за год составила 25.37. Сравнение с текущими 26.02 и 25.37 - 26.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSPF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CSPF?

В прошлом Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.02 и -1.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.98 26.09
Годовой диапазон
25.37 26.81
Предыдущее закрытие
26.02
Open
25.98
Bid
26.02
Ask
26.32
Low
25.98
High
26.09
Объем
50
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.42%
6-месячное изменение
-0.38%
Годовое изменение
-1.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%