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CSPF: Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF

25.97 USD 0.05 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CSPF汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点25.95和高点26.00进行交易。

关注Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CSPF股票今天的价格是多少？

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF股票今天的定价为25.97。它在25.95 - 26.00范围内交易，昨天的收盘价为26.02，交易量达到51。CSPF的实时价格图表显示了这些更新。

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF股票是否支付股息？

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF目前的价值为25.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.50%和USD。实时查看图表以跟踪CSPF走势。

如何购买CSPF股票？

您可以以25.97的当前价格购买Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF股票。订单通常设置在25.97或26.27附近，而51和0.00%显示市场活动。立即关注CSPF的实时图表更新。

如何投资CSPF股票？

投资Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF需要考虑年度范围25.37 - 26.81和当前价格25.97。许多人在以25.97或26.27下订单之前，会比较0.23%和。实时查看CSPF价格图表，了解每日变化。

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF的最高价格是26.81。在25.37 - 26.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF的绩效。

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF股票的最低价格是多少？

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF（CSPF）的最低价格为25.37。将其与当前的25.97和25.37 - 26.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CSPF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CSPF股票是什么时候拆分的？

Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.02和-1.50%中可见。

日范围
25.95 26.00
年范围
25.37 26.81
前一天收盘价
26.02
开盘价
25.97
卖价
25.97
买价
26.27
最低价
25.95
最高价
26.00
交易量
51
日变化
-0.19%
月变化
0.23%
6个月变化
-0.57%
年变化
-1.50%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%